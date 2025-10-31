L’atmosfera sull’Italia sembra proprio non volerne sapere di stabilizzarsi e anche il primo weekend di novembre ci terrà un po’ sulle spine: tra sabato e domenica passeremo dal sole alla pioggia. Sono queste, in sintesi, le previsioni di Stefano Rossi, meteorologo de iLMeteo.it. “Sabato 1° novembre sarà la giornata più asciutta del fine settimana, anche se la calma sarà solo apparente. Un leggero aumento della pressione regalerà un contesto in parte più stabile, ma il cielo non sarà affatto limpido”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Al Nord le nubi la faranno da padrone e in Pianura Padana non mancheranno le classiche nebbie, più compatte al mattino e più rade nel corso della giornata. Il Centro potrà godere di un cielo generalmente poco nuvoloso, con qualche foschia nelle ore più fresche e temperature ancora miti, decisamente sopra la media stagionale. Al Sud, il tempo si presenterà più variabile: il sole non mancherà, ma qua e là potranno comparire piovaschi, soprattutto sulla Calabria e in alcune aree montuose. Complessivamente, sarà un sabato dal sapore autunnale, ma senza eccessi”.

“Domenica 2 novembre, invece, cambierà tutto: dal vicino Atlantico farà infatti il suo ingresso una nuova perturbazione, pronta a riportare la pioggia soprattutto al Nord. Fin dal mattino le precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali, anche intense sulla Liguria di levante, sulle Alpi e sulle Prealpi. Emilia-Romagna e basso Veneto potrebbero restare più ai margini del peggioramento, con precipitazioni più deboli o del tutto assenti. Nel corso della giornata, tuttavia, le nubi si estenderanno anche verso il Centro: entro sera peggiorerà sull’alta Toscana e, durante la notte, il maltempo raggiungerà pure Umbria e Lazio. Al Sud il tempo resisterà un po’ di più, con schiarite e sole alternato a qualche annuvolamento di passaggio, mentre i venti si manterranno deboli e meridionali, contribuendo a un clima ancora mite”.

“Con l’inizio della prossima settimana questa perturbazione continuerà a far sentire i suoi effetti, specie al Sud, ma all’orizzonte si intravede finalmente un cambiamento più deciso. L’arrivo di un campo di alta pressione dall’Atlantico dovrebbe riportare un po’ di stabilità, regalandoci giornate più soleggiate e temperature in aumento”.