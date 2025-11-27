Se l’avvio del weekend sarà all’insegna della stabilità un po’ per tutti, dopo la fase piovosa che sta attualmente colpendo molte regioni e dopo la prima neve fino a bassa quota, nella seconda parte del fine settimana si avvicinerà una nuova perturbazione destinata poi a determinare un inizio di dicembre alquanto dinamico e movimentato. Sono queste le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

La situazione meteorologica nel dettaglio

“Il weekend si aprirà con una timida rimonta dell’alta pressione. La giornata di sabato 29 novembre trascorrerà infatti all’insegna del sole su buona parte del Paese, con temperature però piuttosto fredde anche di giorno a causa dei venti taglienti dai quadranti settentrionali, specie al Centro Sud. Locali piovaschi sono attesi solamente su Calabria e Sicilia tirrenica. Qualche nube in più al Nord, ma senza il rischio di precipitazioni”.

“Arriverà poi il cambio di rotta: la causa va ricercata nelle grandi manovre in atto a livello emisferico, con la formazione di cicloni in discesa dall’Oceano Atlantico e in rotta di collisione con il Vecchio Continente e il bacino del Mediterraneo. Già dalle prime ore di domenica 30 novembre ci aspettiamo iniziali precipitazioni su Piemonte, Liguria e alta Toscana, a tratti anche molto intense vista la tanta energia potenziale in gioco. Sulle Alpi sono previste nevicate abbondanti con fiocchi inizialmente sopra i 1000/1200 metri; quota neve in deciso calo dalla sera a causa dell’ingresso di ulteriore aria fredda in quota (possibili fiocchi fin verso i 6/700 metri di quota). Il maltempo poi si estenderà velocemente al resto del Centro-Nord e alla Campania con piogge battenti ed un rinforzo della ventilazione (Libeccio specie sul versante tirrenico). La mappa qui sotto mette in evidenza le zone interessate da piogge e nevicate”.