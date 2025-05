Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. La giornata oggi trascorrerà con tempo via via instabile e anche perturbato al Nordovest dove ci saranno rovesci e temporali a tratti forti. Al Centro e al Sud aumento dell’instabilità su tutti gli Appennini e le zone adiacenti con l’arrivo di temporali e possibili grandinate. Il tempo peggiorerà su tutti gli Appennini (meno su quelli calabresi).

Mercoledì 14 maggio

Al Nord tempo in gran parte asciutto salvo rovesci sui rilievi occidentali. Cielo spesso sereno o poco nuvoloso. Al Centro condizioni di tempo asciutto, il cielo si potrà vedere più nuvoloso su Lazio e Appennini abruzzesi e molisani. Al Sud tempo in gran parte asciutto. Il cielo si potrà vedere spesso molto nuvoloso o localmente anche coperto.

Giovedì 15 maggio

Al Nord condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. In serata peggiora con temporali. Clima caldo. Al Centro tempo in gran parte asciutto e con nubi irregolari o compatte sulle coste del Lazio e in Molise. Temperature molto calde. Al Sud maltempo intenso su Sicilia e Calabria, precipitazioni più deboli sul resto delle regioni.