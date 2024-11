L’inizio di novembre è stato segnato da un vasto anticiclone che ha portato condizioni di stabilità e temperature elevate per la stagione su gran parte dell’Italia. Tuttavia, questa situazione meteo sta per cambiare, e nei prossimi giorni il maltempo potrebbe fare il suo ritorno, anche se non su tutto il Paese. Il fondatore de iLMeteo.it, Antonio Sanò, ha descritto le previsioni della settimana.

Prime piogge e neve in arrivo al Nord

Nella giornata odierna, sono previste piogge sulle Isole Maggiori, con fenomeni moderati. A partire da martedì, il meteo potrebbe subire un peggioramento a causa dell’arrivo di un nucleo d’aria fredda dalla Francia, che influenzerà le regioni di Nordovest. In particolare, sono attese piogge tra la Valle d’Aosta e il Piemonte occidentale, con possibili nevicate sulle Alpi a quota 900-1000 metri. Questo primo assaggio d’inverno sarà accompagnato da temperature più fredde rispetto alle medie stagionali, segnando una netta differenza rispetto alle condizioni anticicloniche delle settimane precedenti.

Situazione instabile al Sud e sulle isole

Le regioni del Sud e le Isole Maggiori continueranno a risentire dell’influenza di un vortice situato a ovest della Sardegna, alimentato dalle masse d’aria fredda. Questo vortice manterrà condizioni di instabilità, con possibili precipitazioni e un clima decisamente variabile. Particolare attenzione va alla Sardegna e alla Sicilia, dove le precipitazioni potrebbero essere più intense e persistenti, con un clima decisamente diverso rispetto alle regioni settentrionali.

L’anticiclone tenterà di riaffermarsi al Nord, garantendo un tempo stabile, anche se con temperature fresche. Al Centro-Sud, però, il maltempo rimarrà protagonista: il vortice allargherà la sua influenza, portando instabilità anche su parte delle regioni centrali, tra cui le Marche meridionali, il Lazio (in particolare le zone più meridionali), l’Abruzzo e il Molise. Nelle Isole Maggiori e in gran parte del Sud, invece, la pioggia e i temporali potranno proseguire, con un peggioramento del clima già a metà settimana.

Nuova perturbazione Atlantica?

Per il prossimo fine settimana, i modelli meteorologici suggeriscono l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, che potrebbe interessare inizialmente il Nord e poi estendersi anche al Centro tra sabato e domenica. Questo porterà nuove piogge e un calo delle temperature, rendendo l’inizio di novembre particolarmente movimentato sul piano meteorologico per molte regioni d’Italia.