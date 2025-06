Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, è in arrivo sull’Italia un’ondata di forte instabilità meteorologica. Un fronte instabile di origine francese si abbatterà su alcune regioni del Nord, provocando nubifragi, grandinate e raffiche di vento. Le zone maggiormente colpite saranno il nord del Piemonte, il nord della Lombardia e alcune aree interne della Liguria, con particolare attenzione alle province di Verbania-Cusio-Ossola, Varese e Como. In queste aree si prevedono piogge torrenziali che, nel giro di poche ore, potranno raggiungere i 100-150 litri per metro quadrato, equivalenti alla media mensile di giugno. Situazione critica anche tra le pianure del vercellese, novarese e milanese, dove potrebbero formarsi supercelle temporalesche, con rischio di grandine di grosse dimensioni e forti colpi di vento.

Al Sud e al Centro persiste il caldo africano, attesi i 40°C

Mentre il Nord farà i conti con il maltempo, il Centro e il Sud saranno interessati da condizioni decisamente opposte. Il caldo africano continuerà ad insistere su queste zone, con temperature in aumento e cieli per lo più sereni. Già nelle prossime ore, anche al Nord si registreranno le prime notti tropicali, con temperature minime sopra i 20°C.

Le previsioni per i prossimi giorni