Nei prossimi giorni è previsto un nuovo peggioramento del meteo in Italia, con l’arrivo di tre perturbazioni che interesseranno gran parte del Paese. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, queste perturbazioni saranno alimentate da un ex uragano che attualmente sta raggiungendo le Isole Britanniche, le cui spire instabili si estenderanno fino al Mediterraneo, Italia compresa. L’aria più fredda in quota e i forti venti meridionali, come lo Scirocco, contribuiranno a creare condizioni di maltempo, ma con temperature in rialzo soprattutto al Centro-Sud.

Piogge Intense al Nord e Centro

La prima perturbazione sta già interessando le regioni del Nord Italia, con le prime piogge che stanno colpendo i settori occidentali. Tuttavia, sarà martedì 8 ottobre il giorno più critico. Durante questa giornata, il fronte perturbato si intensificherà notevolmente, portando precipitazioni da abbondanti a molto abbondanti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Il maltempo colpirà anche la Toscana, il Lazio (con un elevato rischio di allagamenti a Roma) e l’Umbria occidentale, mentre in Emilia Romagna le piogge saranno meno intense.

Breve pausa mercoledì, poi nuova perturbazione

Dopo il passaggio della prima perturbazione, mercoledì 9 ottobre si prevede una breve pausa caratterizzata da schiarite e venti di Libeccio. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata, poiché già giovedì 10 ottobre arriverà una seconda perturbazione che colpirà principalmente le regioni del Nord. Anche in questo caso, i venti di Scirocco porteranno instabilità soprattutto sulle aree alpine, prealpine e nelle pianure settentrionali, mentre la Toscana sarà interessata più marginalmente.

Venerdì 11 ottobre potrebbe segnare l’inizio di un periodo più stabile grazie al ritorno dell’alta pressione di matrice subtropicale. Questa situazione favorirà un graduale miglioramento delle condizioni meteo con temperature in rialzo, specialmente nelle regioni meridionali, dove si attendono punte di 34°C in Sicilia.

Le previsioni meteo giorno per giorno