Piogge al Nord nel fine settimana e sole al Centro Sud, da giovedì 20 novembre temperature in calo: è quanto indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Dopo un periodo mite e soleggiato, sono in arrivo due perturbazioni. La prima è attesa sabato 15 novembre, con piogge in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia e dal pomeriggio anche su Triveneto e alta Toscana. Più soleggiato invece sul resto del Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori, con temperature in leggero aumento a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

La situazione meteorologica nel dettaglio

A Palermo e Cagliari si potranno toccare i 24-25°C durante le ore centrali della giornata. La seconda perturbazione è prevista per domenica 16 novembre, con piogge a partire dalle regioni del Nord e la dalla Toscana. Piogge molto intense possibili su Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Versilia. Da martedì 18 novembre alla prossima settimana ancora piogge, “anche intense”, su gran parte del Centro-Sud e da giovedì 20 è atteso un calo delle temperature per l’irruzione di aria di origine polare.

Sabato 15: al Nord piogge sparse a Ovest, nubi altrove; al Centro piogge sull’alta Toscana, stabile altrove; al Sud soleggiato e mite. Domenica 16: al Nord piogge diffuse, neve a 1.800 metri; al Centro piogge sull’alta Toscana; al Sud: soleggiato e mite.