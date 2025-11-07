Drastico peggioramento del meteo con piogge su mezza Italia per tutto il weekend. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. “L’ingresso irruento di correnti molto umide ed instabili di origine atlantica sul Mediterraneo – afferma – favoriranno la formazione di una serie di perturbazioni. La prima colpirà l’Italia già da oggi. Sono infatti previste piogge battenti al Centro, specie versante tirrenico, al Sud e sulle due Isole Maggiori”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

Nel fine settimana non andrà meglio: una seconda perturbazione si avvicinerà da ovest scatenando precipitazioni particolarmente intense. Domani le prime regioni a fare i conti con il ritorno della pioggia saranno la Sardegna e la Sicilia occidentale, dove il cielo si coprirà rapidamente con rovesci e temporali localmente forti. Con il passare delle ore, il maltempo si sposterà gradualmente verso il Mar Tirreno. Tra la notte e le prime ore di domenica le regioni maggiormente interessate da questa nuova fase perturbata saranno Sicilia, Sardegna, Calabria, ma anche Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, dove localmente potrebbe cadere fino ad oltre 100 litri di pioggia per metro quadrato, ovvero l’equivalente delle precipitazioni attese in un mese. Al Nord, invece, il tempo risulterà decisamente più stabile e soleggiato con temperature però in leggero calo, specie durante la notte e al primo mattino con valori fin sotto i 5°C anche in pianura.

Sabato 8. Al Nord: stabile e soleggiato. Al Centro: instabile in Sardegna e poi sul Lazio costiero. Al Sud: piovaschi in Calabria e Campania, ma peggiorerà in serata. Domenica 9. Al Nord: sereno, locali nebbie su basse pianure. Al Centro: piogge su molte regioni; più sole in Toscana. Al Sud: maltempo con piogge. Tendenza: lunedì instabile al Sud.