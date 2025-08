Chi sperava in un refrigerio durante la seconda parte dell’estate dovrà rivedere le proprie aspettative. L’anticiclone africano, seppur leggermente modificato, continuerà a dominare lo scenario meteorologico italiano. I temporali attesi nei prossimi giorni, sebbene localmente intensi, non basteranno a scacciare il grande caldo. La struttura atmosferica rimarrà solida e garantirà massime e minime superiori alle medie stagionali.

Ci sarà un cambiamento nella natura dell’anticiclone: la cellula africana andrà infatti ibridandosi con quella atlantica. Questo comporterà un caldo meno estremo ma comunque persistente. Le punte di 40°C saranno rare, ma temperature comprese tra i 36 e i 38°C continueranno a interessare il Nord, il Centro e il Sud della penisola.

Temporali pomeridiani e instabilità locale

La seconda settimana di agosto sarà quindi caratterizzata da una stabilità atmosferica solo parziale. Il campo barico non particolarmente elevato permetterà l’ingresso di infiltrazioni di origine atlantica, responsabili dello sviluppo di temporali, specialmente nelle ore pomeridiane. I modelli meteorologici indicano l’8 e il 9 agosto come giornate con maggiore predisposizione a fenomeni instabili.

Tuttavia, è difficile al momento indicare con precisione le aree colpite. Le zone più a rischio saranno probabilmente quelle montuose, in particolare l’arco alpino. Si tratterà comunque di episodi poco duraturi e limitati, senza un impatto significativo sulle temperature generali o sulla percezione del caldo.

Verso Ferragosto con sole e caldo

Le proiezioni per il secondo weekend di agosto, in particolare tra il 10 e l’11, confermano la presenza di pressioni elevate sul bacino del Mediterraneo, alimentate da una matrice sub tropicale. Questo si tradurrà in una situazione meteorologica stabile, con temperature localmente elevate, soprattutto nelle regioni del Sud Italia.

Anche in prossimità di Ferragosto la tendenza appare confermata: l’anticiclone continuerà a dominare l’Europa meridionale, mantenendo il clima caldo e stabile sull’Italia. Gli unici disturbi attesi restano i temporali di calore sulle Alpi, di modesta efficacia. I principali cluster meteo, pur con leggere differenze tra loro, convergono su questa evoluzione per la nostra penisola.