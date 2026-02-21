Prepariamoci a una Domenica dominata da bel tempo grazie all’arrivo dell’alta pressione. Ma non sarà dappertutto così: domenica 22 febbraio, il Sud e gran parte delle regioni centrali saranno sicuramente le aree in cui l’alta pressione riuscirà a mostrare tutte le sue qualità positive regalando un giorno di sole, fatta eccezione per qualche timida velatura di passaggio e nubi sparse specialmente sul distretto del basso Tirreno.

Salendo verso le regioni del Nord però, il panorama meteorologico presenterà qualche piccolo problema in più. La presenza dell’alta pressione, unita allo scarso ricambio dell’aria nei bassi strati, favorisce lo sviluppo delle nebbie che tendono ad avvolgere soprattutto la Valle Padana e le aree più interne del Centro lasciando comunque aperte le speranze di un ritorno dei cieli azzurri verso le ore centrali del giorno.

Un altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dalle nubi basse che per le stesse ragioni potranno svilupparsi lungo i litorali, da quelli liguri fino a quelli toscani, persistendo localmente anche per diverse ore del giorno. Questa sorta di azione di disturbo a carico dell’alta pressione si farà ancora più evidente nel corso della prossima settimana, quando l’Italia correrà il rischio di trovarsi praticamente divisa in due: il Centro-Sud in piena modalità primaverile, e il Nord, specie le zone pianeggianti, spesso minacciato da nubi medio-basse e fitti banchi di nebbia.

L’arrivo dell’anticiclone

La stabilità atmosferica sarà dunque il tema dominante specialmente della prima parte della prossima settimana. Da Lunedì 23 Febbraio e fino a tutto Giovedì 26 Febbraio, saremo protetti da una sorta di cupola anticiclonica e vivremo dunque una fase di stasi meteorologica con ampi spazi soleggiati e un clima decisamente gradevole. Tuttavia, non mancheranno le tipiche “insidie” anticicloniche del periodo invernale: la scarsa ventilazione favorirà la formazione di nebbie e nubi basse sulla Valle Padana e lungo i litorali della Liguria, dove il sole potrebbe risultare a tratti offuscato. Sotto il profilo termico, fino a Giovedì 26 godremo di un contesto piacevole, quasi primaverile al Sud e sulle Isole. Da Venerdì 27 Febbraio è attesa una lieve flessione termica al Nord e su parte del Centro, ma si tratterà di un calo contenuto, lontano da scenari prettamente invernali.