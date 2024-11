Che tempo farà nei prossimi giorni? Già da oggi, sabato 30 novembre, c’è il rischio che arrivi la neve fino a bassa quota, soprattutto al Centro-Sud. Correnti d’aria molto fredde in discesa dalla Russia stanno attivando precipitazioni in particolare al Centro-Sud e sulla Sicilia. Non solo pioggia: le temperature sono già crollate di diversi gradi sotto la spinta dei gelidi venti che soffiano dai quadranti settentrionali. Infatti, la neve sta già cadendo sulle zone interne di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con fiocchi a partire dai 400/500 metri circa di quota.

Nelle prossime ore il maltempo interesserà parte del Sud con forti temporali. E per via del calo delle temperature, si potranno avere delle nevicate sopra i 1000/1300 metri su Campania, Basilicata e Calabria.

Il meteo di domenica 1 dicembre

Domenica 1 dicembre, a causa dell’impulso gelido dai Balcani, la perturbazione farà sentire i suoi effetti. Oltre a piogge e temporali, sono attese ulteriori nevicate sugli Appennini centro-meridionali, ma con fiocchi a quote via via più alte. Più ai margini, stavolta, il Nord, dove il sole splenderà senza troppi ostacoli, salvo per le consuete nebbie mattutine in pianura, specie su Piemonte e Lombardia.

Il meteo della prossima settimana

Da martedì 3 dicembre, una perturbazione darà il via a una fase instabile dapprima al Nord e sulla Toscana, con piogge e nevicate sulle Dolomiti oltre i 1000 metri di quota. Successivamente, a partire da mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, un ciclone che si posizionerà sui nostri mari ancora caldi per il periodo provocherà piogge battenti e temporali sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Possibili fiocchi di neve oltre i 1400/1500 metri sulle montagne. Nel weekend dell’Immacolata è prevista invece un’irruzione di aria molto fredda che arriverà dal Nord Europa.