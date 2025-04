Pochi istanti dopo aver ucciso Sara Campanella, la collega universitaria che da tempo lo respingeva, Stefano Argentino chiama la madre. La voce rotta dal panico, confessa solo il suo intento suicida: “Volevo salutarti perché ho intenzione di farla finita, la mia vita è un fallimento”. La madre dello studente di Noto ora in carcere per omicidio aggravato, è sconvolta. Ancora non sa che la ragazza è stata appena uccisa. In auto col marito, si dirige verso Messina. Il figlio invia la posizione, e per tutto il viaggio lei resta al telefono per calmarlo, temendo il peggio.

Il silenzio e la confessione

Arrivati a Messina, trovano Stefano sotto la pioggia, scosso e con i vestiti fradici. “È salito in auto, aveva un cappuccio in testa e teneva il volto contro il sedile. Non ha detto una parola”, racconta la madre ai carabinieri. Durante il tragitto, Stefano continua a definirsi un fallito e a parlare del desiderio di farla finita, ma tace su quanto appena accaduto. Poi, improvvisamente, esplode: confessa di aver ucciso Sara. Con il marito, la donna decide di nascondere temporaneamente il figlio nel b&b di famiglia, lasciando un biglietto all’altro figlio, fragile psicologicamente, per non traumatizzarlo.

Un’indagine (quasi) chiusa

Per gli inquirenti, il comportamento della madre suggerisce che fosse pronta alla fuga insieme a Stefano. “È una storia tremenda”, commenta l’avvocato Stefano Andolina, che difende sia la donna che il figlio. Ma è ancora più tremenda la sorte di Sara: colpita con cinque coltellate, la ferita mortale le ha reciso la giugulare. È spirata in ambulanza. Il coltello ritrovato vicino al luogo del delitto potrebbe essere l’arma usata, ma non presenta tracce di sangue. Intanto, la salma verrà restituita alla famiglia. Domenica la camera ardente, lunedì i funerali.