Con il ritorno dell’anticiclone subito dopo Santo Stefano, il quadro meteorologico sull’Italia è destinato a stabilizzarsi. Fino all’inizio della prossima settimana, e in particolare fino a lunedì 29 dicembre, il tempo resterà in prevalenza soleggiato su gran parte della Penisola. Non mancheranno tuttavia alcuni addensamenti nuvolosi, più probabili sulle regioni ioniche e sulla Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. A caratterizzare questa fase saranno anche le tipiche condizioni invernali della Val Padana, dove si assisterà alla formazione di foschie dense e nebbie, destinate a intensificarsi soprattutto a partire da martedì 30 dicembre, con possibili disagi alla viabilità.

Possibile cambio di scenario tra fine anno e inizio 2026

Sul finire dell’anno, però, lo scenario potrebbe iniziare a mutare. L’anticiclone mostrerebbe i primi segnali di cedimento sotto la spinta di correnti fredde provenienti dalle latitudini settentrionali. Queste masse d’aria punterebbero in particolare i confini alpini orientali, il versante adriatico e il Sud Italia, dove l’instabilità potrebbe gradualmente aumentare. Un ulteriore affondo di aria fredda è ipotizzato per l’inizio del 2026, con un possibile calo delle temperature e un abbassamento della quota neve lungo l’Appennino, fino a livelli collinari. Il Nord Italia resterebbe invece in gran parte ai margini, con condizioni più asciutte.