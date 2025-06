Arriva il caldo africano su tutta l’Italia, con un ‘debutto’ anticipato rispetto alle medie di stagione. La prima ondata di afa e temperature bollenti del 2025, con la colonnina che si attesterà sui 37 gradi e oltre, colpirà infatti il nostro Paese, dal nord al sud, a partire da questa settimana ed i meteorologi prevedono che si protrarrà almeno fino alla metà del mese.

Una situazione meteo che richiede particolare attenzione per prevenire conseguenze sulla salute soprattutto per le categorie più fragili, a partire da anziani e bambini.

Martedì 10 giugno

Nord: la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento. Il cielo sarà spesso sereno. Venti deboli da nord, temperature in lieve aumento. Centro: il sole splenderà indisturbato su tutte le regioni. Temperature massime in aumento con picchi di 32 gradi in Toscana. Venti deboli dai quadranti settentrionali, clima a tratti afoso nelle grandi città. Sud: la giornata trascorrerà per l’ennesima volta con un cielo sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Temperature massime stazionarie.

Mercoledì 11 giugno

Nord: giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o con pia’ nubi sui confini alpini e occasionali deboli piovaschi. Altrove, tutto sole. Temperature massime fino a 33 gradi, minime invariate. Centro: giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno su tutte le regioni. Temperature in aumento con valori massimi fino a 35 gradi in Toscana. Sud: giornata con atmosfera stabile su tutte le regioni. Il cielo sarà sereno con pia’ nubi soltanto sui rilievi, ma con rare precipitazioni.