Il weekend alle porte sarà caratterizzato dalla presenza dominante di un potente anticiclone che continuerà a bloccare l’arrivo dell’inverno. Tra Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre, il clima resterà stabile, con giornate perlopiù soleggiate e prive di precipitazioni significative. Questo campo di alta pressione renderà l’atmosfera generalmente mite per la stagione, con temperature superiori alla media su gran parte del territorio italiano. Tuttavia, come spesso accade durante gli episodi di alta pressione invernale, non mancheranno alcune eccezioni legate a nebbie e nubi basse locali.

Il Nord tra nebbie e sole

Al Nord Italia, il weekend sarà simile ai giorni precedenti, con nebbie e foschie dense soprattutto in Pianura Padana. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna saranno le regioni più colpite dalla riduzione della visibilità, in particolare Domenica 14 Dicembre. Sulle aree pedemontane e sui rilievi alpini, invece, il sole prevarrà più facilmente, garantendo giornate miti e soleggiate. La Liguria potrebbe vedere cieli spesso coperti da nubi basse di origine marina, con qualche sporadico episodio di pioviggine.

Centro e Sud, stabilità diffusa

Anche le regioni centrali vivranno un fine settimana tranquillo, con stabilità atmosferica diffusa. Tuttavia, nelle valli interne e lungo i distretti tirrenici di Toscana e Lazio, le nubi basse potrebbero persistere fino al primo pomeriggio. Sui rilievi appenninici e lungo le coste adriatiche il sole splenderà più generosamente. Al Sud, l’anticiclone assicurerà tempo sereno e temperature miti, con foschie locali nelle prime ore del mattino e qualche nube sparsa nelle zone interne, in particolare Domenica. In generale, sarà un weekend lontano dall’inverno, senza precipitazioni e con clima superiore alle medie stagionali.