Il primo fine settimana di marzo si prospetta caratterizzato da un’evoluzione meteorologica complessa, con l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa che porterà un peggioramento delle condizioni atmosferiche su diverse regioni italiane. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi.

Sabato, calo delle temperature e prime piogge

Già dalle prime ore di sabato, un fronte freddo in discesa dalle Alpi causerà un peggioramento al Nord e sulle regioni centrali, già interessate da un precedente fronte instabile proveniente dal Tirreno. Le temperature inizieranno a scendere sulla Pianura Padana, favorendo la possibilità di neve sotto i 1000 metri di quota.

Le piogge saranno sparse e intermittenti al Nord, mentre le precipitazioni più intense colpiranno il Centro e la Sardegna. Il Sud, invece, resterà ancora in attesa, con condizioni più stabili e soleggiate.

Domenica, neve al Nord e maltempo sul versante adriatico

Domenica l’aria fredda faticherà a spostarsi verso il Centro-Sud e si concentrerà principalmente sulle regioni settentrionali. Il maltempo si intensificherà sulla bassa Pianura Padana e sul Nordovest, dove la neve potrebbe scendere fino a quote collinari.

Al Centro-Sud, le precipitazioni si concentreranno lungo il versante adriatico, mentre le regioni tirreniche resteranno più riparate, con un clima relativamente asciutto. Tuttavia, il calo termico non sarà sufficiente per nevicate a quote basse.