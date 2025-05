L’evoluzione del ciclone afro-mediterraneo Ines ha trovato un nuovo impulso grazie all’arrivo, giovedì sera, di un fronte di aria fredda legato a una saccatura proveniente dalla Scandinavia. Questa combinazione ha intensificato temporali e nubifragi, che hanno colpito duramente soprattutto Sicilia e Calabria, ma anche diverse regioni del Nord Italia come Friuli, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Durante la notte, i fenomeni temporaleschi si sono estesi a Liguria orientale, Piemonte, alta Toscana e lungo la costa adriatica. Le piogge più intense si sono concentrate al Sud: oltre 100mm di accumulo nel Palermitano e nel Messinese, con punte di 110mm e 100mm, seguiti da 80mm nel Catanese e 70mm nel Catanzarese. Al Nord si sono raggiunti accumuli più contenuti, con 35mm nel Friuli e 25mm in Veneto.

Danni, allagamenti e fenomeni collaterali

Il maltempo ha causato gravi disagi al Sud, con numerosi allagamenti segnalati soprattutto in Sicilia. Qui il maltempo sembra aver provocato il crollo parziale di un edificio nell’Agrigentino. Le forti piogge hanno anche innescato frane di terra e roccia, creando interruzioni nella linea ferroviaria Palermo-Messina. Una colata di fango ha interessato anche l’Isola di Stromboli. Al Nord, invece, il passaggio del fronte è stato più rapido e non ha generato danni significativi, anche se non sono mancate frequenti grandinate. L’Appennino Reggiano ha visto un ritorno della neve attorno a 1800 metri, così come in Abruzzo, dove la neve è caduta fino a 2000 metri.

Previsioni e condizioni nelle prossime ore

Nelle prossime ore il fronte freddo continuerà a scivolare verso la Grecia, accompagnando il ciclone Ines e portando un graduale miglioramento sulle regioni del medio Adriatico. Al Sud, invece, il maltempo persisterà con rovesci e temporali sparsi, soprattutto su Puglia, Molise, Sicilia e Calabria. Al Nord, dopo qualche residuo piovasco mattutino in Piemonte, il tempo sarà generalmente soleggiato, con qualche isolato piovasco sulle Alpi orientali nel pomeriggio. Anche il Centro vedrà un progressivo miglioramento, con poche piogge al mattino in Abruzzo e temporali isolati nel basso Lazio. Le temperature caleranno al Sud, mentre i venti forti da nord manterranno mari molto mossi o agitati.