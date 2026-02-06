L’Italia si presenta ancora una volta divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al Nord, dopo le recenti nevicate, tornano progressivamente le schiarite e un clima più stabile, mentre il Centro e il Sud restano alle prese con piogge diffuse e condizioni di marcata instabilità. La neve rappresenta una notizia positiva per le località montane e per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali, ma le precipitazioni continuano a destare preoccupazione in quelle zone già colpite duramente dalle precedenti ondate di maltempo. Secondo gli esperti di 3bmeteo, la situazione resta delicata soprattutto nelle aree più fragili dal punto di vista idrogeologico.

Le allerte meteo di venerdì 6 febbraio

Per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione su alcune zone del Lazio e della Calabria, dove sono attesi fenomeni intensi. Allerta gialla, invece, per gran parte delle regioni del Centro-Sud, per alcuni settori della Sardegna e del Friuli Venezia-Giulia, oltre a vaste aree dell’Emilia-Romagna. Le autorità raccomandano massima prudenza, in particolare nelle zone soggette a frane e allagamenti, dove i terreni risultano già saturi d’acqua.

Le previsioni per il weekend

Il fine settimana confermerà un’Italia a due velocità. Sabato è atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna, con piogge e rovesci diretti verso le regioni tirreniche e, nel corso della giornata, verso Umbria e Adriatico. Neve sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1300-1500 metri, mentre al Sud le temperature caleranno leggermente.

Domenica, dopo qualche temporanea schiarita, una nuova perturbazione interesserà Sardegna, Liguria, basso Piemonte e successivamente le regioni tirreniche fino alla Campania. La neve scenderà intorno ai 1100 metri sulle Alpi occidentali e tra i 1200 e i 1400 metri sull’Appennino. Un weekend quindi ancora instabile, con l’inverno che continua a farsi sentire.