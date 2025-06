Dopo il passaggio perturbato di giovedì, l’alta pressione sta lentamente riprendendo il controllo dello scenario meteorologico sull’Italia. Tuttavia, il miglioramento non sarà totale, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali. Una lieve flessione del campo barico attesa nel fine settimana consentirà infatti l’arrivo di nuovi temporali, inizialmente confinati alle zone alpine e prealpine, ma in possibile estensione anche alle pianure orientali nella giornata di domenica. Altrove, la situazione sarà decisamente più stabile grazie all’azione di un robusto anticiclone che garantirà bel tempo diffuso, specialmente al Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende tra sabato e domenica.

Sabato sole prevalente, ma attenzione ai temporali alpini

Sabato 7 giugno, il Nord Italia si presenterà con cielo in parte nuvoloso al Nordovest e sulle aree alpine e prealpine, dove non si escludono piovaschi o brevi temporali già nella prima parte della giornata. Altrove prevarrà il sole. Nel pomeriggio, l’instabilità tornerà a svilupparsi sulle montagne, portando rovesci temporaleschi localizzati, che solo raramente potrebbero estendersi verso le zone pedemontane o l’alta pianura. Al Centro il tempo sarà stabile e soleggiato, con la presenza di qualche nube bassa al mattino e alla sera lungo le coste tirreniche. Situazione simile al Sud, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche nube bassa sui litorali della Sardegna. Le temperature saranno in lieve aumento ovunque, con venti di Scirocco e mari generalmente mossi.

Domenica temporali al Nordest, sole stabile altrove

La giornata di domenica 8 giugno vedrà un peggioramento più marcato al Nordest. Al mattino sono attesi annuvolamenti sulla Liguria e temporali sparsi sulle Alpi centro-orientali. Nel pomeriggio, i fenomeni potranno intensificarsi soprattutto su Trentino, Dolomiti venete e alto Friuli, con rovesci anche forti e rischio grandine. In serata, i temporali potranno spingersi fino alla pianura friulana e, in misura minore, anche su quella veneta orientale. Altrove, invece, la situazione resterà stabile e soleggiata, con qualche nube bassa solo lungo le coste tirreniche. Le temperature subiranno un lieve calo al Centro-Nord, mentre i venti da sud-ovest saranno tesi. Mari mossi o molto mossi, specie quelli occidentali e settentrionali.