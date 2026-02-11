Come si evolve il racconto di una città? Può lo storytelling cambiare la percezione di un territorio e aprire nuove visioni? E come nasce un racconto capace di trasformare la percezione di un territorio e interpretare una nuova idea di cittadinanza?

A queste domande risponde Think Outside The City Shop, l’evento ideato da Plural – agenzia di comunicazione basata a Roma – e curato dal creativo Marco Diotallevi, founder dell’agenzia, e che è dedicato alle nuove frontiere del branding urbano e dello storytelling territoriale. Mercoledì 18 febbraio 2026 – dalle 19 alle 22 – presso La Pizzeria Art Studio, con il patrocinio dell’Art Directors Club Italiano e del Municipio Roma VIII, prende vita questo appuntamento nato per restituire alla comunicazione il ruolo di strumento capace di ridefinire l’identità cittadina, generare valore culturale e incidere sul turismo e sulla vita delle comunità locali.

Con Marco Diotallevi ci sarà Amedeo Ciaccheri, Presidente Municipio Roma VIII; Daniele Sigalot, artista; Francesca Rocchi, Presidente Slow Food Roma; Andrea Fofi, imprenditore e Ceo Roma Bar Show; Arianna Catania, Founder & Director Gibellina PhotoRoad; e David Aprea, Responsabile comunicazione Fondazione Romaeuropa.

L’obiettivo? Ripensare le strategie territoriali come un processo collettivo, che coinvolga non solo istituzioni e i marchi, ma con loro le comunità locali, gli operatori culturali e i cittadini, trasformando il racconto delle nostre città in veri e propri atti partecipati e identitari.

«Think Outside The City Shop si propone come un laboratorio aperto di idee – spiega Marco Diotallevi – qui il racconto della città diventa una risorsa preziosa per immaginare futuri possibili, rafforzare l’identità dei territori e costruire narrazioni più inclusive, sostenibili e contemporanee che diventino poi realtà condivise».

L’evento fa parte di Co-Stories© Live, il nuovo format di Plural che crea spazi di dialogo tra brand, cultura e società, favorendo la co-creazione di nuove narrazioni e modelli di comunicazione contemporanei.

L’evento è gratuito e a numero chiuso, i posti sono riservati previa registrazione:

https://www.eventbrite.it/e/think-outside-the-city-shop-tickets-1982198784925