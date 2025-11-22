“Non sto bene, ho un dolore alla schiena, come un coltello che mi trapassa”. Le ultime parole della grande cantante

Ornella Vanoni, una delle voci più iconiche della musica italiana, è venuta a mancare nella notte tra il 21 e il 22 novembre, a Milano, nella sua casa. Ma com’è morta una delle regine della nostra arte? La cantante si è sentita male e, purtroppo, l’arrivo dei medici non ha cambiato il corso degli eventi.

La sua ultima presenza pubblica risale al 2 novembre 2025, durante la trasmissione Che tempo che fa, dove, elegante in un abito grigio chiaro e con una corona di fiori, ha partecipato con la solita ironia. A Fabio Fazio, che le aveva chiesto come stesse, Ornella aveva risposto con un sorriso disarmante: «Sembra che stia bene, ma in realtà non è così. Fingo, recito la parte, ma sto malissimo». Nonostante questo, la sua prontezza di spirito non venne mai meno: «Ma nella vita sono una persona seria, ho fatto cose importanti… perché devo sempre far ridere?», aveva scherzato prima di congedarsi, lasciando il pubblico con una risata.

Quella sarebbe stata la sua ultima intervista televisiva. Pochi giorni dopo, il 6 novembre, avrebbe registrato la sua partecipazione come giudice al celebre programma Amici, ma quella che sembrava una normale giornata di lavoro si è trasformata nell’ultima traccia di un’artista che, purtroppo, non avrebbe avuto modo di vedere l’episodio in onda.

La morte di Ornella Vanoni: l’ultima telefonata

La cantante, che aveva 91 anni, è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio, secondo quanto confermato dalla prima diagnosi. L’arrivo dei medici del 118 non è servito a salvarla. Ornella aveva sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua salute, ma a volte confidava in amici stretti. Una settimana prima della sua morte, aveva telefonato al critico cinematografico Maurizio Porro, a cui chiedeva spesso consigli su quali film andare a vedere. In quell’occasione, però, il tono era diverso: «Non sto bene, ho un dolore alla schiena, come un coltello che mi trapassa», aveva raccontato con preoccupazione. Nonostante il dolore, aveva rassicurato che si sarebbe recata in una clinica di Pavia per curarsi, ma purtroppo quella telefonata non sarebbe mai arrivata. Durante la conversazione, Ornella aveva anche accennato ai suoi problemi di cuore, ricordando l’estate passata in ospedale per cure legate a una condizione cardiaca.

Ornella Vanoni aveva già chiesto che il suo funerale fosse celebrato con un tocco personale e unico. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche, nel 2023 a Che tempo che fa, aveva rivelato i dettagli delle sue volontà postume: «Mi piacerebbe che Paolo Fresu suonasse durante il mio funerale, e il mio vestito sarà di Dior», aveva detto con la stessa leggerezza che l’ha sempre contraddistinta. La sua richiesta di essere cremata e le ceneri sparse nel mare di Venezia riflettevano il suo profondo legame con la città, un luogo che aveva amato in modo particolare.

Nel settembre 2024, in occasione del suo novantesimo compleanno, Ornella aveva fatto una richiesta al sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Durante un’intervista al Corriere della Sera, aveva chiesto di essere ricordata con un’aiuola in centro città. «Il teatro Lirico l’hanno dedicato a Gaber, le sedi del Piccolo a Strehler e Grassi, la Palazzina Liberty a Fo e Rame… ma per me non c’è nulla», aveva dichiarato con un tono di malinconia. La cantante aveva aggiunto: «Vorrei un’aiuola che curerei personalmente, piantando fiori e pomodori». Un desiderio semplice, ma che racchiudeva la sua voglia di restare legata alla vita anche quando fosse stata ormai lontana da questa.