Come prepararsi al freddo invernale? 3 suggerimenti da seguire

L’inverno è sempre più vicino, e con lui anche le temperature rigide tipiche della stagione. Anche se sembra ancora presto per preoccuparsene, in realtà sarebbe meglio correre ai ripari al più presto, trovando le soluzioni più adatte per prepararsi al freddo invernale: con i recenti aumenti nei costi del gas e dell’energia elettrica, infatti, è importante trovare modi sempre più economici ed efficienti per riscaldarsi e adeguare anche l’ambiente domestico.

Come fare? Ecco 3 suggerimenti da seguire per prepararsi al freddo invernale al meglio.

Sostituire la caldaia con una stufa

Solo l’idea di accendere i termosifoni fa scorrere rapidamente i numeri sul contatore: questa è ormai la realtà, e adeguarsi è fondamentale per evitare spese esorbitanti di gas durante l’inverno. Una delle tecniche che si possono adoperare per riscaldare casa senza spendere così tanto è diminuire l’uso della caldaia, aiutandosi con una stufa. Online, come ad esempio sul sito di VieffeTrade, si trovano a prezzi convenienti diverse soluzioni efficaci, tra cui le stufe a pellet e i caminetti elettrici.

Opzione estremamente valida sono anche le stufe a legna, che sfruttano la combustione di una fonte di energia rinnovabile, come il legno. Il risultato è un ambiente di casa caldo e accogliente, ma anche una bolletta più leggera in quanto la legna ha un costo contenuto.

Inoltre, ci sono diverse opzioni di stufe a legna con forno integrato che danno la possibilità di sfruttare la legna arsa anche per preparare deliziose cene invernali.

Adattare l’alimentazione

Oltre a prediligere frutta e verdura di stagione, è importante adattare l’alimentazione all’inverno, poiché naturalmente il corpo ha diverse esigenze con il freddo. Sembra incredibile ma è vero: il cibo può aiutare a combattere il freddo eccessivo e a sopportarlo maggiormente.

L’importante è prediligere piatti caldi che favoriscono l’aumento della temperatura corporea, i vegetali di stagione che servono a sostenere le difese immunitarie, e mangiare frutta secca per l’apporto vitaminico necessario. Quest’ultima aiuta anche a proteggere la pelle, che durante l’inverno è più esposta a freddo e vento.

Fare movimento e sport

Nonostante il freddo contribuisca a impigrire e a scoraggiare dal fare attività fisica, mantenersi in movimento durante l’inverno non è solo importante, ma fondamentale. Questo soprattutto all’aria aperta, nonostante le temperature: con le giornate sempre più corte e buie, in casa difficilmente entra luce solare naturale. Allenandosi fuori, invece, si avrà la possibilità di sfruttare la luce del sole per assumere la tanto preziosa vitamina D, che aiuta l’organismo al mantenimento della salute delle ossa e della pelle.

Anche solo una passeggiata o una corsa renderanno l’inverno decisamente più sopportabile.

Ad ogni modo, va bene anche fare attività fisica in casa, specialmente al mattino appena svegli. Oltre a dare una scarica di energie al corpo, questo contribuirà ad aumentarne la temperatura e a non sentire troppo freddo, almeno per un po’: in questo modo si ha il tempo di “ingranare” e cominciare la giornata senza patire troppo le temperature dell’inverno.