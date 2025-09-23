WhatsApp, cos’è e come si attiva la nuova modalità Messi: perché questa funzione sta spopolando tra gli utenti.

In occasione dell’ultimo incontro ufficiale di Lionel Messi con la maglia della nazionale argentina in patria, molti appassionati stanno attivando il cosiddetto “modo Messi” su WhatsApp, una personalizzazione estetica che trasforma l’icona dell’app in un omaggio al campione del calcio mondiale.

Il match, valido per la 17ª giornata delle Qualificazioni Sudamericane ai Mondiali di calcio 2026, vedrà l’Argentina affrontare il Venezuela allo stadio Monumental alle ore 20:30.

Cos’è e come funziona il “modo Messi” su WhatsApp

È importante sottolineare che questa modalità non rappresenta una versione ufficiale o un aggiornamento rilasciato da Meta (la società proprietaria di WhatsApp), bensì si tratta di una modifica puramente estetica. Il cambiamento riguarda esclusivamente l’icona dell’applicazione sul dispositivo mobile e non altera alcuna funzionalità interna della piattaforma. Per ottenere questo effetto è necessario utilizzare un launcher alternativo chiamato Nova Launcher, uno strumento molto popolare nel mondo Android che consente agli utenti di personalizzare profondamente l’interfaccia principale del proprio smartphone.

Attraverso Nova Launcher è possibile modificare elementi quali lo stile dei caratteri, i widget, gli sfondi e soprattutto le icone delle applicazioni installate. Il “modo Messi” consiste quindi nel sostituire la classica icona verde di WhatsApp con un’immagine dedicata a Lionel Messi: può trattarsi sia di foto reperite online sia create tramite intelligenza artificiale. L’unico requisito tecnico è che queste immagini siano in formato PNG con sfondo trasparente per garantire una resa ottimale sull’interfaccia grafica dello smartphone. Gli utenti interessati a personalizzare WhatsApp seguendo questa tendenza possono procedere così:

Scaricare e installare sul proprio dispositivo Android l’applicazione Nova Launcher. Impostarla come launcher predefinito nelle impostazioni del telefono; ciò permette a Nova Launcher di gestire la schermata principale. Cercare online o generare tramite AI un’immagine PNG trasparente raffigurante il logo modificato ispirato a Lionel Messi. Tornando alla home screen del cellulare, tenere premuto per circa due secondi sull’icona originale di WhatsApp fino all’apertura del menu contestuale. Selezionare “Modifica”, quindi cliccare sull’immagine dell’icona corrente; scegliere tra le opzioni disponibili “Applicazioni” e poi “Foto”. Caricare l’immagine precedentemente scaricata o creata ed adattarne dimensioni e posizione secondo preferenza. Confermare con “Fatto”: così si attiverà visivamente il nuovo logo dedicato al campione argentino.

Nel caso si desiderasse tornare all’aspetto originale dell’applicazione basterà disinstallare Nova Launcher dal Play Store; tutte le modifiche apportate spariranno automaticamente ripristinando la configurazione standard fornita da Android. I launcher come Nova offrono molto più della semplice sostituzione delle icone: permettono infatti agli utenti Android una completa rivisitazione grafica della propria esperienza d’uso quotidiana dello smartphone senza necessità di root o interventi complessi sul sistema operativo. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Schermate desktop multiple dove posizionare icone personalizzate

Widget interattivi integrabili nella home

Dock inferiore configurabile contenente app usate frequentemente

Cassetto applicazioni ordinabile secondo criteri scelti dall’utilizzatore

Inoltre questi strumenti consentono anche simulazioni grafiche tipiche dei dispositivi concorrenti: ad esempio chi possiede uno smartphone Samsung può farlo apparire esteticamente simile ad Apple o Motorola semplicemente cambiando tema attraverso i vari launcher disponibili sul mercato digitale Google Play Store. Questa flessibilità rende i launchers particolarmente amati dagli utenti più esigenti in termini estetici ma anche pratici nell’organizzazione quotidiana delle proprie app mobili.

Il fenomeno social legato al nome Lionel Messi continua dunque a influenzarne anche gli aspetti digitali, spingendo fan e tifosi ad adottarne simbolicamente ogni possibile forma d’espressione tecnologica durante momenti sportivi storici come quello imminente allo stadio Monumental oggi sera alle ore 20:30 contro Venezuela nelle qualificazioni mondiali FIFA Qatar 2026 .