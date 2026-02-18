Prenotazioni aperte ancora per poco per volare in primavera verso Corfù, Ibiza e Valencia con tariffe scontate

La campagna si concentra su alcune destinazioni particolarmente appetibili per la primavera, combinando prezzi accessibili a luoghi ricchi di storia, natura e cultura.

Tra le mete più interessanti per questa stagione spiccano l’isola greca di Corfù, la vivace Ibiza e la storica città spagnola di Valencia.

Viaggi a prezzi stracciati

Con l’arrivo della primavera, Ryanair ha lanciato una nuova promozione che offre voli low cost a partire da 16,99 euro per viaggiare dal 18 febbraio al 30 aprile 2026. Un’opportunità ideale per chi desidera organizzare un weekend o una breve vacanza in mete europee dal clima mite e con un’affluenza turistica contenuta. La promozione è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 18 febbraio 2026, quindi è necessario muoversi rapidamente per assicurarsi le tariffe più vantaggiose.

Corfù è una delle isole più affascinanti della Grecia, situata nel Mar Ionio e parte dell’arcipelago delle Isole Ionie. Con una superficie di circa 592 km² e una popolazione di circa 110.000 abitanti, l’isola si distingue per la sua straordinaria ricchezza paesaggistica e culturale. Il centro storico di Corfù, influenzato dall’architettura veneziana, è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

La primavera rappresenta il momento migliore per visitare l’isola, quando la natura è rigogliosa e il turismo meno affollato rispetto all’estate. Passeggiare tra le vie della città vecchia permette di immergersi in un’atmosfera rilassata e autentica, lontano dalla folla estiva. Le giornate soleggiate sono perfette per escursioni tra colline e coste, alla scoperta di angoli suggestivi come la baia di Paleokastritsa, rinomata per le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato.

Per esplorare Corfù in autonomia, il noleggio di un’auto o di una moto è la soluzione più pratica, consentendo di raggiungere facilmente anche le zone più distanti dal capoluogo. Tra le spiagge da non perdere ci sono Glyfada, conosciuta come la “Costa d’Oro” per le sue acque turchesi e la natura incontaminata, e Agios Georgios, ideale per chi cerca tranquillità e relax immersi in un paesaggio verdeggiante.

Contrariamente all’immagine comune di Ibiza come meta esclusiva per la vita notturna estiva, la stagione primaverile offre un volto completamente diverso dell’isola. I voli da Roma a Ibiza inclusi nella promozione Ryanair sono disponibili soprattutto tra fine marzo e aprile, periodo in cui spiagge e strade sono molto meno affollate.

Questa stagione è perfetta per esplorare l’entroterra ibizenco, caratterizzato da piccoli villaggi bianchi, mercatini artigianali e un’atmosfera autentica, lontana dal turismo di massa. I tramonti sull’isola mantengono la loro magia, con paesaggi che si tingono di colori intensi senza la confusione tipica dell’alta stagione.

Ibiza in primavera è una destinazione ideale per chi desidera unire natura, cultura e relax, godendo di temperature miti e di un ambiente rigenerante.

Tra le rotte offerte dalla nuova promozione Ryanair, spicca anche il collegamento da Palermo a Valencia, città che negli ultimi anni ha conquistato numerosi visitatori italiani. Valencia si presenta come un perfetto equilibrio tra patrimonio storico e innovazione architettonica, grazie soprattutto alla celebre Città delle Arti e delle Scienze.

La primavera è il momento perfetto per visitare Valencia: le temperature sono piacevoli e permettono di esplorare comodamente il centro storico, con le sue piazze animate e i mercati storici, oppure di passeggiare o pedalare lungo il Giardino del Turia, uno dei parchi urbani più suggestivi d’Europa. Non manca poi la possibilità di assaporare la cucina locale, con la paella che rimane il piatto simbolo della città.