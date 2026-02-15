Da Lidl arriva un’offerta imperdibile per tutte le appassionate di make-up, un set in grado di rivoluzionare il trucco con una spesa minima.

Rinnovare il proprio make‑up senza spendere cifre importanti è possibile, soprattutto quando si trovano prodotti capaci di unire qualità, versatilità e un prezzo sorprendentemente accessibile. Tra le novità più interessanti spicca il set di pennelli Cien Beauty, disponibile da Lidl a soli 8,99 euro, una cifra che permette di rivoluzionare la propria routine senza alcun sacrificio economico.

Il kit, composto da 14 pezzi, offre tutto ciò che serve per realizzare un trucco completo, dal correttore allo sguardo, passando per contouring e sfumature professionali. La proposta è pensata per chi desidera strumenti pratici, compatti e adatti a qualsiasi tipo di prodotto, liquido, in crema o in polvere.

Da Lidl anche la bellezza costa meno

La confezione include una selezione di pennelli mini ispirati alle forme più utilizzate dai make‑up artist, permettendo di ottenere risultati precisi anche con poca esperienza. Tra gli strumenti presenti troviamo il pennello per correttore, ideale per coprire imperfezioni e uniformare la base con movimenti rapidi e controllati.

Il pennello multitasking, che si presta invece a ciprie, blush e illuminanti, diventando un alleato perfetto per ritocchi veloci durante la giornata. Per scolpire i volumi del viso è incluso un pennello per contouring, mentre il pennello scultura permette di definire zigomi e mandibola con precisione millimetrica.

Il kit comprende infatti il pennello per ombretto medio, perfetto per stendere con semplicità il colore sulla palpebra mobile. Ma ancora, un pennello da definizione, pensato per intensificare la rima cigliare o creare punti luce mirati.

Non mancano la bobina utile per pettinare sopracciglia e ciglia e il pennello per sbavature, ideale per ammorbidire matite e eyeliner. Completano il set un pennello base e un pennello per ombreggiatura, strumenti indispensabili per ottenere transizioni morbide e un look occhi impeccabile.

Il tutto è accompagnato da una mini borsa da trucco, perfetta per organizzare i pennelli e portarli sempre con sé. La versatilità del set lo rende adatto sia a chi si avvicina al make‑up sia a chi desidera un kit compatto da viaggio, senza rinunciare alla qualità.

Il prezzo contenuto, unito alla varietà degli strumenti, rappresenta un’opportunità rara nel panorama beauty, dove spesso i pennelli professionali richiedono investimenti ben più elevati. Lidl segnala che il prodotto sarà disponibile in negozio dal 19 febbraio, con la consueta possibilità di esaurimento rapido delle scorte.

Un set completo, pratico e sorprendentemente economico, la soluzione ideale per trasformare il proprio trucco quotidiano con meno di nove euro. Da Lidl è sempre il cliente al centro dell’attenzione e offerte come queste continua a dimostrare l’interesse della catena.