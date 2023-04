Delfi.ai: il mix perfetto tra A.I. e Innovazione per le PMI

Con Delfi.ai nasce una nuova frontiera dell’innovazione, una piattaforma al servizio delle PMI ideata da Mare Group per supportarle nel loro processo di crescita. La piattaforma consente, infatti, di calcolare il proprio livello di innovazione grazie all’intelligenza artificiale, in questo modo sarà possibile comprendere quali miglioramenti si dovranno perseguire e come incrementare i propri profitti.

Il percorso di innovazione a costo zero si basa, infatti, su una serie servizi ad hoc e un’analisi personalizzata, attraverso un report approfondito. Uno strumento all’avanguardia, che rende possibili azioni mirate e un’importante opportunità di vantaggio competitivo sul mercato odierno.

Uno strumento concreto per guardare al futuro

Con Delfi.ai, Mare Group ha voluto sfruttare tutte le sue conoscenze acquisite nel corso degli anni nel campo delle grandi imprese e impiegarle per raggiungere uno degli obiettivi che da sempre si prefigge, ovvero la crescita e lo sviluppo tecnologico delle imprese.

Con un fatturato di 30 milioni di euro e oltre 300 addetti, il gruppo è oggi il primo nel Sud Italia per capitale sociale, entrando così nella classifica delle prime 30 PMI innovative in Italia. Con i suoi continui sforzi compiuti, sia sul panorama nazionale che internazionale, i numerosi premi vinti e i suoi investimenti, Mare Group ha voluto dare la possibilità anche alle PMI di poter usufruire di mezzi e strumenti finora difficilmente accessibili e dando riprova di giocare più che mai un ruolo importante nella sfida alla trasformazione tecnologica in corso nei mercati di oggi.

Delfi.ai, in particolare, vuole dare risposta alle esigenze di business, aiutando le aziende a scoprire il proprio grado di innovazione e a suggerire le mosse da compiere per migliorarsi e crescere. Tutto questo è possibile grazie al fatto che questo strumento potente è in grado di fornire risposte dedicate, grazie a numerosi servizi fruibili autonomamente e a un report di innovazione gratuito.

Come utilizzare Delfi.ai e sfruttarlo al meglio

Per poter usufruire di tutti i servizi di Delfi.ai basterà inserire la propria partita iva e un contatto mail, in modo semplice e veloce si potranno utilizzare numerosi servizi e prodotti utili a far crescere la tua azienda. Analizzare lo stato delle PMI e ottenere un report in modo facile e veloce grazie all’intelligenza artificiale è solo uno dei passi utili a far crescere la propria attività.

Sulla piattaforma, infatti, sarà possibile usufruire di una dashboard chiara e intuitiva, dalla quale sarà possibile scoprire i vari competitors e contattare esperti del settore. Imparare a conoscere punti di forza e criticità sarà importante per portare avanti una linea di condotta vincente.

Inoltre, sarà anche possibile acquistare in modo autonomo i tanti servizi e i prodotti messi a disposizione da Mare Group e avere facile accesso a benefici fiscali per l’impresa senza dover far fronte ad alcun anticipo. Non mancano poi continui aggiornamenti in cantiere, tra tutti sono previsti prossimamente anche una comoda e funzionale chat in real time, uno shop di prodotti e servizi dedicati alle PMI e quattro differenti percorsi di innovazione per un servizio tailor made che servirà a seguire le necessità dell’azienda target.