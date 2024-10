Dove prenotare ad Halloween in Italia: le 5 mete da brivido

Siete in cerca di spunti per visitare qualche location in Italia per un viaggio di Halloween memorabile? Allora scoprite le nostre proposte.

Ci sono tantissimi posti in Italia che sono perfetti per una gita da fare in occasione di Halloween, tra città misteriose, paesi abbandonati e un po’ spettrali, castelli infestati dai fantasmi e chi più ne ha più ne metta, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per svagarvi un po’ alla scoperta di mete paurose e terrificanti andiamo a scoprire di seguito dove andare a fare un giretto in occasione del 31 ottobre.

Sia chiaro, potete raggiungere questi posti anche primo o dopo tale data, il fascino delle location resta intatto in qualsiasi momento dell’anno!

Dove andare ad Halloween in Italia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi da visitare la notte delle streghe

Prendete nota, queste sono cinque mete che vi suggeriamo di visitare nel giorno di Halloween in compagnia dei vostri amici

Il castello di Montebello, dove c’è il fantasma di Azzurrina

Per visitare il Castello di Montebello dove aleggia lo spirito di Azzurrina bisogna andare a Poggio Torriana, in Provincia di Rimini. Azzurrina era una bimba albina che visse intorno alla fine del 300 e dato che essere albini all’epoca voleva dire essere streghe, o comunque avere a che fare con il diavolo, per proteggerla i genitori la tenevano chiusa. La mamma provò anche a tingerle i capelli di nero con tinte naturali ma sbiadivano, dandole una chioma azzurra, da cui il soprannome. La bimba scomparse in circostanze misteriose, ma i visitatori possono udire ancora oggi il suo pianto terrificante.

Il bosco dei mostri a Bomarzo

Un giro nel famoso Parco dei Mostri di Bomarzo, in provincia di Viterbo, è perfetto per Halloween, si tratta di un giardino rinascimentale che ospita una serie di sculture mostruose e terrificanti in pietra, perfettamente integrate con la natura circostante. Le sculture del parco, spesso di grandi dimensioni, rappresentano creature fantastiche, animali e figure mitologiche, la location perfetta per una gita di Halloween. Fate un giro anche a Bomarzo, borgo dal carattere medievale, con stradine pittoresche, antiche chiese e affascinanti edifici storici.

Torino, la città più magica d’Italia

Nota per la sua storia esoterica e misteriosa, Torino è una meta imperdibile per Halloween. Il capoluogo piemontese è da sempre legato a leggende esoteriche riguardanti la magia bianca e nera, tanto da essere chiamata la “città magica”. Tra i tanti luoghi suggestivi da visitare ci sono la fontana dei Tritoni di Piazza Castello, da tutti considerata il centro della magia bianca, e Piazza Statuto è definita come il cuore della magia nera. Potrete fare anche un giro nel sottosuolo o al Museo Egizio, visitare delle vere mummie è indicatissimo!

Venezia

I fantasmi di Venezia vi aspettano e se decidete di andare a fare un giro non perdetevi il Casino degli Spiriti, cioè Palazzo Contarini del Zaffo, risalente al XVI secolo. Si narra che il fantasma di Luzzo si aggiri ancora per le sue stanze, e molti sostengono che questo edificio fosse la sede di una setta che organizzava riti satanici.

Il paese delle streghe di Triora

In provincia di Imperia c’è il borgo di Triora, dove alla fine del 1500 tante donne del paese furono o accusate di stregoneria per la carestia e sottoposte a processo dalla Santa Inquisizione per poi finire uccisi dopo essere state torturate. Da visitare anche il Museo etnografico e della stregoneria.