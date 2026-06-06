La Sicilia torna al centro di una controversia mediatica internazionale dopo la pubblicazione di un articolo del quotidiano britannico Telegraph dedicato al matrimonio della popstar Dua Lipa a Palermo. Il titolo scelto inizialmente dalla testata ha suscitato forti reazioni nell’Isola, poiché associava l’evento a un riferimento diretto alla mafia. In seguito alle proteste e alle critiche provenienti dalla Sicilia, il giornale ha deciso di modificare il titolo, sostituendo il contestato richiamo al “covo della mafia” con la formula “ex covo della mafia”.

La correzione, tuttavia, non è bastata a placare le polemiche. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato la vicenda sottolineando: “Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l’inaccettabile riferimento al “covo della mafia” con l’espressione “ex covo della mafia”. Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate”.

La richiesta di scuse ufficiali alla Sicilia

Secondo Schifani, il cambiamento apportato dal quotidiano britannico non è sufficiente a riparare il danno d’immagine provocato. Il governatore ritiene infatti che la Sicilia sia stata ancora una volta descritta attraverso stereotipi superati, ignorando il percorso di crescita e il lungo impegno contro la criminalità organizzata portato avanti negli ultimi decenni.

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha dichiarato: “Tuttavia, questa modifica non basta. Il danno d’immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico”.

Schifani ha inoltre evidenziato come le nozze di Dua Lipa abbiano rappresentato una vetrina internazionale per il territorio siciliano, contribuendo a valorizzarne il patrimonio culturale e turistico. Per questo motivo, considera ancora più grave il riferimento utilizzato dal giornale. “Le nozze di Dua Lipa hanno acceso i riflettori internazionali sulle bellezze e sulle eccellenze della Sicilia. È quindi ancora più grave che una testata prestigiosa abbia scelto di richiamare un cliché che mortifica un intero popolo. Per questo ritengo che la semplice correzione del titolo non sia sufficiente. Mi aspetto dal Telegraph delle scuse ufficiali alla Sicilia e ai siciliani. Il rispetto per la verità dei fatti e per la dignità di una comunità non può essere considerato un dettaglio editoriale”, conclude il presidente della Regione Siciliana.