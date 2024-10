È in arrivo un’ondata di maltempo estremo sulla nostra Penisola. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, spiega “che il maltempo sarà il risultato della somma delle due perturbazioni: entro martedì 22 ottobre avremo accumuli eccezionali concentrati in 3-4 giorni, anche oltre i 400 litri per metro quadrato, in pratica quasi la metà di quanto piove in un anno”

Nelle ultime ore, intanto, “il fronte caldo nordafricano ha spinto tanta sabbia del deserto nei cieli italiani ma soprattutto ha già favorito nubifragi e alluvioni sul Nord-Ovest, soprattutto lungo la linea di convergenza tra Scirocco e Tramontana. Questo fronte sarà ancora attivo giovedì, con piogge abbondanti su Nord-Ovest e Toscana costiera nella prima parte della giornata, poi tra pomeriggio e sera anche verso le restanti regioni centrali tirreniche. Anche sul Nord-Est ci saranno acquazzoni intensi nella seconda parte del giovedì con l’ingresso del ciclone atlantico e di un fronte freddo molto attivo”. Venerdì ancora maltempo e calo delle temperature. Insomma, dopo qualche giorno di caldo atipico, è arrivato l’Autunno vero.

Nel weekend poi una sorta di ciclone “simil tropicale”, continua Garbinato, “potrebbe portare alluvioni al Sud: al momento, si prevedono quantitativi di pioggia ‘surreali’, incredibili. Purtroppo la temperatura del mare ancora calda e la potenza prevista del ciclone simil-tropicale potrebbero scaricare più di 400 litri di pioggia su ogni metro quadrato, in pratica il contenuto di due vasche da bagno. Al momento la zona prevista per questo impatto estremo è la Calabria ionica, ma non è possibile dare indicazioni precise con tre-quattro giorni di anticipo: il ciclone simil-tropicale seguirà una traiettoria che al momento non può essere prevista con certezza al 100%”. Quel che è certo è che nel weekend pioverà più o meno ovunque.

Le previsioni meteo, nel dettaglio

Giovedì 17. Al Nord: piogge via via più intense dal Nord Ovest verso il Nord Est. Al Centro: maltempo specie dal pomeriggio su Toscana e poi Umbria e Lazio. Al Sud: ultime ore di sole e caldo. Venerdì 18. Al Nord: fortemente instabile. Al Centro: maltempo. Al Sud: rovesci forti dalla sera. Sabato 19. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: brutto tempo ovunque. Al Sud: maltempo.