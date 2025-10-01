Si può modificare un ordine fatto sulla piattaforma Shein? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul popolare e-commerce.

L’interesse degli utenti verso la possibilità di modificare un ordine su Shein rimane elevato, soprattutto per chi commette errori nella scelta dei prodotti o desidera cambiare preferenze dopo l’acquisto.

Alla luce delle ultime informazioni aggiornate, analizziamo in dettaglio le procedure consentite dalla piattaforma e le condizioni per modificare o cancellare un ordine, oltre a fornire chiarimenti sulle limitazioni relative agli acquisti internazionali.

Modificare un ordine su Shein: cosa è possibile fare

Shein, noto retailer globale di moda online, non consente generalmente modifiche agli ordini una volta che sono stati pagati e sono in fase di spedizione. Tuttavia, esistono alcune opzioni da valutare in funzione dello stato dell’ordine:

Cancellare l’intero ordine o singoli articoli: se l’ordine non è ancora stato spedito, è possibile annullarlo o rimuovere specifici prodotti. Basta accedere alla sezione “I miei ordini”, selezionare l’ordine interessato e, se lo stato è “In elaborazione”, scegliere “Annulla ordine” o “Annulla articolo”. Il rimborso sarà processato secondo le policy di Shein, tramite il metodo di pagamento originale o la wallet interna.

se l’ordine non è ancora stato spedito, è possibile annullarlo o rimuovere specifici prodotti. Basta accedere alla sezione “I miei ordini”, selezionare l’ordine interessato e, se lo stato è “In elaborazione”, scegliere “Annulla ordine” o “Annulla articolo”. Il rimborso sarà processato secondo le policy di Shein, tramite il metodo di pagamento originale o la wallet interna. Aggiungere prodotti: in alcuni casi, Shein permette di aggiungere articoli a un ordine entro 40 minuti dal completamento, ma questa funzione dipende dalla disponibilità e non è garantita. Se non disponibile, l’unica soluzione è annullare e rifare l’ordine.

Quando l’ordine è già stato spedito, non è più possibile apportare modifiche come cambiare indirizzo, taglia o colore, né aggiungere o togliere prodotti. In questi casi, la procedura consigliata è utilizzare la funzione di reso entro 30 giorni dal ricevimento per restituire gli articoli indesiderati o errati. La cancellazione di un ordine su Shein è consentita solo se la spedizione non è ancora partita. L’utente deve:

Accedere alla propria area personale.

Selezionare “I miei ordini”.

Cliccare sull’ordine con stato “In elaborazione” o simile.

Premere “Annulla ordine”.

Se la spedizione è già partita, la cancellazione non è più possibile e si dovrà attendere il ricevimento per avviare la procedura di reso e ottenere il rimborso. Nel caso in cui l’ordine risulti “Non pagato”, la cancellazione è immediata e non richiede rimborsi. Per quanto riguarda l’indirizzo di spedizione, è possibile modificarlo solo prima che il pacco venga spedito. Superata questa fase, la modifica non è più fattibile tramite il sito e si consiglia di contattare il servizio clienti per eventuali soluzioni.

Secondo le disposizioni più recenti dell’Agenzia di Riscossione e Controllo Doganale (ARCA), è possibile effettuare fino a cinque acquisti all’anno su piattaforme come Shein, con specifiche limitazioni:

Non si possono importare più di tre unità dello stesso prodotto.

Il peso massimo per spedizione è di 50 kg.

Il valore totale per spedizione non deve superare i 3.000 dollari.

Gli acquisti devono essere per uso personale e non commerciale.

Prodotti con valore superiore a 400 dollari sono soggetti a diritti di importazione e a una tassa statistica.

Fondata nel 2012 a Nanjing, Cina, Shein è cresciuta rapidamente fino a diventare un colosso globale nel settore della moda online, con quasi 10.000 dipendenti. Il suo modello di business digitale punta a raggiungere i clienti attraverso dispositivi mobili e social media, offrendo moda a prezzi accessibili con una vasta gamma di prodotti. La produzione su richiesta e la catena di fornitura ottimizzata permettono di ridurre gli sprechi e garantire un assortimento sempre aggiornato. Nonostante il successo, Shein ha affrontato critiche relative alla qualità di alcuni articoli e alle condizioni di lavoro nelle sue fabbriche, aspetti che restano sotto osservazione. Per acquistare su Shein dall’Italia, è necessario seguire questi passaggi:

Collegarsi al sito ufficiale o all’applicazione. Aggiungere i prodotti desiderati al carrello, selezionando taglia, colore e quantità. È consigliabile verificare la tabella taglie prima dell’acquisto. Controllare il carrello tramite “Rivedi carrello” e apportare eventuali modifiche. Effettuare il login o creare un account nuovo. Inserire i dati di spedizione e fatturazione, applicare eventuali codici sconto e procedere con il pagamento. Confermare l’ordine e attendere il tempo di elaborazione (da 1 a 3 giorni), più il tempo di spedizione che può superare il mese in alcuni casi.

In Italia, i costi di spedizione variano in base all’importo dell’ordine: per acquisti inferiori a 56.051 lire (circa 35 euro, aggiornato al 2025), la spedizione ha un costo fisso, mentre per importi superiori è gratuita. Queste indicazioni aiutano gli utenti italiani a gestire al meglio i propri ordini su Shein, rispettando le norme doganali e approfittando delle opportunità offerte dalla piattaforma globale.