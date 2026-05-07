L’elogio di Melania Trump nei confronti del marito non è stato accolto come sperava la first lady. Durante un discorso tenuto nella east room della Casa Bianca, infatti, la moglie del presidente americano lo ha definito un “leader empatico” suscitando le fragorose risate dei presenti.

Nella East room della Casa Bianca

Il video è diventato virale sui social media. “La maggior parte delle persone conosce mio marito come un forte commander-in-chief. Ma la sua empatia trascende il ruolo. E’ un leader premuroso che ricorda costantemente come ogni soldato americano sia figlio di qualcuno”, ha detto Melania rivolgendosi alle madri di militari durante una evento per la festa della mamma.

Va notato che, oltre al pubblico, anche il tycoon e la first lady hanno sorriso.