Ecco perché dovresti evitare di pulire il pavimento con l’aceto

L’aceto usato nella pulizia della casa è un vecchio rimedio della nonna che può essere un valido aiuto per detergere alcune superfici, ma per il pavimento dovete fare attenzione.

Ogni volta che bisogna pulire casa molte persone preferirebbero eclissarsi ma sta di fatto che è una pratica essenziale per vivere in un ambiente pulito sano. Quello che occorre fare è una manutenzione periodica senza far passare troppo tempo tra una pulizia e l’altra in modo tale da non rendere il lavaggio della casa troppo faticoso.

A livello igienico è bene usare dei detergenti capaci di abbattere la carica batterica, i funghi e i virus che vanno a depositarsi su qualsiasi superficie dell’abitazione, dai mobili alle porte, dai divani ai vetri delle finestre, senza dimenticare i divani, il letto ed ovviamente il pavimento.

La tendenza ad usare dei prodotti naturali per la detersione della casa è positiva, in tal modo si inquina di meno e l’ambiente ringrazia. Tuttavia ci sono alcuni dettagli da non sottovalutare, specialmente se si parla di aceto bianco, perché non è del tutto innocuo per l’ambiente.

Si tratta pur sempre di un prodotto che, se usato in dosi elevate, rappresenta una fonte di inquinamento pericolosa. E soprattutto non va usato per pulire tutta una serie di pavimenti. Scopriamone di più.

Perché è meglio non usare l’aceto per pulire i pavimenti

Se anche voi siete soliti usare l’aceto bianco per la pulizia delle superfici della vostra casa dovreste prima di tutto pensare ad un elemento fondamentale. Cioè che si tratta di una sostanza acida molto aggressiva e quindi non è adatta alla detersione di tutti i materiali.

Poi tenete presente che non è un igienizzante, di certo può aiutare a togliere gli aloni di calcare dall’acciaio del lavandino in cucina, ma non garantisce una adeguata sanificazione delle superfici.

Inoltre alcuni materiali di cui sono di solito composti i pavimenti della casa non vanno proprio d’accordo con l’aceto. Per cui soprattutto se i vostri pavimenti sono in marmo, in legno (parquet) o in piastrelle tipo cementine, sappiate che potete ottenere un risultato non proprio desiderato.

Infatti tutti questi materiali possono rovinarsi con l’aceto, possono perdere la loro brillantezza, possono sbiadire nel colore e deteriorarsi proprio perché l’aceto ha un ph troppo acido. Per questo motivo è altamente sconsigliato. Ora che lo sapete di certo non lo userete più per pulire il pavimento, né il piano di lavoro in marmo o altre superfici delicate, anche in bagno.