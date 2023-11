Il Ministero ha emesso il 20 novembre 2023 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica il Patrimonio naturale e paesaggistico, dedicato all’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM, nel 70° anniversario della fondazione; con indicazione tariffaria B.

La vignetta raffigura un paesaggio montano in cui passeggiano alcune persone che si tengono per mano in armonia con la natura. In alto, a destra, è presente il logo del 70° anniversario dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM.

Completano il francobollo la legenda “UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Bozzetto A cura dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.

Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari

Foglio: quarantacinque esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA., in rotocalcografia su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 36 x 26 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei.