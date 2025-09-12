Eurospin torna a fare parlare di sé con una nuova campagna promozionale che sta già riscuotendo enorme successo tra le famiglie italiane.

Fino al 21 settembre 2025, il noto discount propone un volantino ricco di offerte vantaggiose, con un occhio di riguardo al risparmio e alla qualità, puntando soprattutto su un prodotto del mese venduto a un prezzo quasi simbolico: lo yogurt intero alla frutta, confezione da 12 pezzi a soli 2,29 euro. Questa iniziativa conferma ancora una volta la posizione di Eurospin come leader nel mercato della spesa intelligente.

Negli ultimi anni, Eurospin ha ampliato la propria offerta oltre il settore alimentare, includendo prodotti per la casa, il giardinaggio, l’arredamento, gli elettrodomestici e persino l’abbigliamento. Questo approccio ha trasformato la spesa in un’esperienza completa, capace di soddisfare ogni esigenza della famiglia moderna.

Il volantino di settembre 2025 propone sconti reali e concreti, validi fino al 21 settembre, che coprono un ampio spettro di prodotti. Tra le offerte più interessanti si segnalano:

Prosciutto cotto a 1,89 euro

Latte UHT confezione da 6 a 4,75 euro

Mandorle sgusciate a 1,99 euro

Pizza margherita da 780 grammi a 5,39 euro

Oltre agli alimentari, Eurospin punta molto sui prodotti per la casa, proponendo set per il bagno, articoli da cucina, accessori per esterni e prodotti stagionali per il giardinaggio a prezzi contenuti. La varietà del catalogo rispecchia la volontà di soddisfare un pubblico ampio e diversificato, che cerca qualità e risparmio in un unico punto vendita.

Il prodotto del mese: yogurt intero alla frutta a 2,29 euro

Lo yogurt intero alla frutta in confezione da 12 vasetti a 2,29 euro rappresenta l’offerta più apprezzata dagli acquirenti. Con meno di 20 centesimi a vasetto, si tratta di una proposta eccezionale per chi desidera fare scorta di un alimento sano, nutriente e versatile. Lo yogurt è infatti un prodotto indispensabile nelle case italiane, perfetto per la colazione, la merenda o come spuntino veloce.

Eurospin conferma così il suo impegno nel garantire ai clienti non solo prezzi bassi, ma anche prodotti con un profilo nutrizionale valido, dimostrando che risparmiare non significa rinunciare alla qualità. Questa promozione è un chiaro esempio di come la catena di discount riesca a coniugare convenienza e benessere alimentare, rafforzando la fiducia dei consumatori.

Oltre alle offerte in negozio, Eurospin punta anche sull’innovazione con il suo store online, che permette agli utenti di acquistare comodamente da casa una vasta gamma di prodotti. L’e-commerce comprende elettrodomestici, arredamento, prodotti per il fai da te, giardinaggio, giocattoli e articoli per il tempo libero, con promozioni dedicate e prezzi competitivi.

Il servizio di consegna è flessibile e sicuro, con possibilità di spedizione a domicilio o ritiro gratuito in uno dei oltre 1200 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale. Il pagamento è garantito dalle piattaforme più affidabili, come PayPal, VISA, Mastercard, Maestro e Diner’s Club.

Il servizio clienti, attivo dal lunedì al sabato, assicura assistenza dedicata per ogni esigenza, contribuendo a rendere l’esperienza d’acquisto semplice e senza intoppi.

Questa doppia strategia, che unisce offerte in-store e un e-commerce funzionale, conferma la mission di Eurospin: offrire a famiglie e consumatori una soluzione completa e conveniente per tutte le necessità quotidiane, con particolare attenzione al risparmio intelligente.