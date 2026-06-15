“Il premier britannico Starmer annuncia che anche il Regno Unito vieterà l’accesso ai social sotto i 16 anni. È solo l’ultimo di una serie di leader mondiali che sono andati decisi in questa direzione. In Italia grazie a una Giorgia Meloni succube delle Big tech americane abbiamo solo una legge bloccata in commissione da anni e un dibattito fuffa a cui oggi ha preso parte il ministro dell’istruzione Valditara con la sua intervista a Libero”. Lo afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia.

Le parole di Barbara Floridia

Valditara, aggiunge, “non solo su questo tema continua a buttare la palla in tribuna, ma non dice che fine hanno fatto i soldi per l’educazione digitale che noi abbiamo introdotto e per la quale avevamo stanziato milioni. Ma poi in quattro anni di governo Meloni non si è visto nulla. Poi sul ruolo della famiglia lo stesso ministro che umilia la scuola e i docenti affidando alle famiglie il consenso sull’educazione sessuo-affettiva descrive i genitori come sindacalisti dei figli”.

“Ma soprattutto – osserva Floridia – quand’è che Valditara la smetterà di alzare cortine di fumo sulla scuola e andrà ad affrontare i problemi seri tipo l’edilizia scolastica e smetterà di tagliare cattedre e allo stesso tempo pretendere che i docenti senza risorse aggiuntive abbiano il triplo del lavoro? Sulla scuola non può fare nessuna intervista se non su qualche giornale amico, perché altrimenti dovrebbe rispondere dei 7000 posti tagliati agli organici di docenti e personale ATA e del miliardo di tagli che ha programmato per la scuola pubblica nell’ultima legge di bilancio”, conclude la sentarice M5S.