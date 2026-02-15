I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è uscita Motorvalley la miniserie di Matteo Rovere con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michielin e Giovanna Mezzogiorno. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la quarta stagione di Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer, la serie thriller Unfamiliar e la quarta stagione di Bridgerton. Tra i film, invece, si segnaliamo la commedia La vita va così, con Aldo Baglio e Virginia Raffaele, e il film d’azione brasiliano Brotherhood – Stato di paura. Su Netflix prosegue il successo del film Il Falsario, ispirato alla storia del falsario Antonio Chichiarelli. Nella top 10 di Prime Video troviamo la seconda stagione di Alex Cross, serie tv thriller con protagonista il celebre detective. In top 10. Prosegue il successo della seconda stagione di Fallout così come quello del film Fratelli demolitori, con Jason Momoa e Dave Bautista.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Motorvalley (Serie tv 2026, Drammatico/Azione) di Matteo Rovere, con Luca Argentero, Giulia Michielin e Giovanna Mezzogiorno.

(Serie tv 2026, Drammatico/Azione) di Matteo Rovere, con Luca Argentero, Giulia Michielin e Giovanna Mezzogiorno. Unfamiliar (Serie tv 2026, Thriller).

(Serie tv 2026, Thriller). Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer (Quarta stagione, Drammatico).

(Quarta stagione, Drammatico). Sullivan’s Crossing (Serie tv 2023, Drammatico) con Morgan Kohan e Chad Michael Murray.

(Serie tv 2023, Drammatico) con Morgan Kohan e Chad Michael Murray. Bridgerton (Quarta stagione, Romantico).

(Quarta stagione, Romantico). La vita va così (Film 2025, Commedia) di Riccardo Milani, con Aldo Baglio e Virginia Raffaele.

(Film 2025, Commedia) di Riccardo Milani, con Aldo Baglio e Virginia Raffaele. Brotherhood – Stato di paura (Film 2026, Azione).

(Film 2026, Azione). Il Falsario (Film 2025, Drammatico) di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini.

(Film 2025, Drammatico) di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto e Giulia Michelini. The Rip – Soldi sporchi (Film 2026, Thriller) di Joe Carnahan, con Matt Damon e Ben Affleck.

Prime Video, film e serie tv del momento