I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Civil War a Time Cut

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Prime Video è stato recentemente aggiunto, senza ulteriori costi oltre a quello dell’abbonamento Prime, l’ultimo film di Alex Garland, Civil War, con protagonisti Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny. Il film è nella top 10 della piattaforma. Su Prime, in vista dell’uscita del terzo capitolo, prosegue il successo di Terrifier, così come quello del film Ghostbusters – Minaccia glaciale. Da segnalare anche l’uscita di Apocalisse Z – L’inizio della fine, film horror spagnolo targato Prime Video.

Su Netflix sono stati aggiunti nuovi film e nuove serie tv. Tra questi Time Cut, uno slasher movie targato Netflix, è già nella top 10 della piattaforma. Grande successo anche per il thriller Don’t Move, stabilmente tra i più visti. Tra le serie in top 10 c’è da segnalare la seconda stagione de La legge di Lidia Poët e la nuova stagione di The Diplomat.

Prime Video, film e serie tv del momento

Civil War (Film 2024, Azione) di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny.

(Film 2024, Azione) di Alex Garland, con Kirsten Dunst, Nick Offerman e Cailee Spaeny. Apocalisse Z – L’inizio della fine (Film 2024, Horror/Azione) di Carles Torrens.

(Film 2024, Horror/Azione) di Carles Torrens. Terrifier (Film 2016, Horror) di Damien Leone.

(Film 2016, Horror) di Damien Leone. One Piece (Prima Stagione 1998, Anime).

(Prima Stagione 1998, Anime). Ghostbusters – Minaccia glaciale (Film 2024, Avventura/Fantascienza) di Gil Kenan, con Paul Rudd, Finn Wolfhard e Bill Murray.

(Film 2024, Avventura/Fantascienza) di Gil Kenan, con Paul Rudd, Finn Wolfhard e Bill Murray. Immaculate – La prescelta (Film 2024, Horror) di Michael Mohan, con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli.

(Film 2024, Horror) di Michael Mohan, con Sydney Sweeney e Benedetta Porcaroli. Canary Black (Film 2024, Azione/Thriller) di Pierre Morel, con Kate Beckinsale.

(Film 2024, Azione/Thriller) di Pierre Morel, con Kate Beckinsale. Citadel: Diana (Serie tv 2024, Azione) con Matilda De Angelis.

(Serie tv 2024, Azione) con Matilda De Angelis. Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). La profezia del male (Film 2024, Horror).

Netflix, i film e le serie tv del momento