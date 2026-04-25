Vuoi entrare nel tempo? Allora bevi urina di mucca. Nel tempio di Gangotri, una delle più frequentate mete di pellegrinaggio induista, nello stato himalayano dell’Uttarakhand, i fedeli dovranno bere una bevanda che contiene la pipì di vacca, come condizione per essere ammessi di fronte allo scrigno che contiene l’immagine della dea Ganga, cui è dedicato.

La nuova regola, pensata come “pratica di vera fede” è stata annunciata dal comitato di gestione del sito. “Solo quelli che vorrebbero visitare il tempio per curiosità”, ha detto il presidente del comitato, Dharmendra Semwal, “solleveranno obiezioni, e non saranno ammessi”. Il bicchiere contenente il “liquido sacro” sarà offerto dagli addetti ai cancelli del tempio. È prevedibile che la maggior parte dei devoti accetterà di bere: raggiungere il tempio, uno dei quattro di un percorso ad alta quota, a oltre 3000 metri di altezza, richiede un viaggio impegnativo, e un notevole sforzo fisico.