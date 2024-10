I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Inganno a Ghostbusters – Minaccia glaciale

Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix sta ottenendo un notevole successo la miniserie italiana Inganno, con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti. La serie è stabilmente nella top 10 della piattaforma. Grande successo anche per Woman of the Hour, thriller appena aggiunto al catalogo, e per L’ultima notte di amore, con protagonista Pierfrancesco Favino.

Su Prime Video è stato da poco aggiunto Ghostbusters – Minaccia glaciale, sequel di Ghostbusters: Legacy e quinto capitolo del franchise di Ghostbusters. Il film è già tra i più visti sulla piattaforma. Prosegue su Prime il successo di Citadel: Diana, spin-off della serie statunitense Citadel e quello della seconda stagione de Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.

Prime Video, film e serie tv del momento

Ghostbusters – Minaccia glaciale (Film 2024, Avventura/Fantascienza) di Gil Kenan, con Paul Rudd, Finn Wolfhard e Bill Murray.

(Film 2024, Avventura/Fantascienza) di Gil Kenan, con Paul Rudd, Finn Wolfhard e Bill Murray. Citadel: Diana (Serie tv 2024, Azione) con Matilda De Angelis.

(Serie tv 2024, Azione) con Matilda De Angelis. Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere (Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy).

(Seconda stagione 2024, Azione/Avventura/Fantasy). One Piece (Prima Stagione 1998, Anime).

(Prima Stagione 1998, Anime). Terrifier (Film 2016, Horror) di Damien Leone.

(Film 2016, Horror) di Damien Leone. Challengers (Film 2024, Drammatico) di Luca Guadagnino, con Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor.

(Film 2024, Drammatico) di Luca Guadagnino, con Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor. Ken il guerriero (Serie tv 1987, Anime).

(Serie tv 1987, Anime). Un mondo a parte (Film 2024, Commedia/Drammatico) di Riccardo Milani, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele.

Netflix, i film e le serie tv del momento