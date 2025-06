Vediamo quali sono i titoli del momento su Netflix e Prime Video, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. I cataloghi delle due piattaforme sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta.

Su Netflix prosegue il successo della miniserie australiana Ombre nell’acqua, un mystery-drama in sei episodi stabilmente nella top 10 della piattaforma. Tra le serie, inoltre, si segnala anche l’uscita della nuova stagione di Ginny & Georgia e il successo di Maschi veri, con Matteo Martari, Pietro Sermonti e Maurizio Lastrico. Tra i film, invece, nella top 10 di Netflix troviamo Io sono la fine del mondo, con Angelo Duro, il thriller Straw – Senza uscita e il documentario Titan: Il disastro di OceanGate.

Su Prime video prosegue il successo di The Accountant 2, diretto da Gavin O’Connor e con protagonista Ben Affleck. Da segnalare anche l’uscita di Pesci piccoli 2, la seconda stagione con protagonisti i The Jackal. Stabile in top 10 anche la serie tv Sorelle sbagliate, con Jessica Biel ed Elizabeth Banks.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Ombre nell’acqua (Serie tv 2025, Drammatico).

(Serie tv 2025, Drammatico). Ginny & Georgia (Terza stagione, Drammatico) con Brianne Howey e Antonia Gentry.

(Terza stagione, Drammatico) con Brianne Howey e Antonia Gentry. Sara – La donna nell’ombra (Serie tv 2025, Drammatico) con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini.

(Serie tv 2025, Drammatico) con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini. Maschi veri (Serie tv 2025, Commedia) con Matteo Martari, Pietro Sermonti e Maurizio Lastrico.

(Serie tv 2025, Commedia) con Matteo Martari, Pietro Sermonti e Maurizio Lastrico. Fubar (Seconda stagione, Commedia/Azione) con Arnold Schwarzenegger.

(Seconda stagione, Commedia/Azione) con Arnold Schwarzenegger. Io sono la fine del mondo (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro.

(Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro. Straw – Senza uscita (Film 2025, Thriller/Drammatico) di Tyler Perry.

(Film 2025, Thriller/Drammatico) di Tyler Perry. Titan: Il disastro di OceanGate (Documentario 2025).

(Documentario 2025). K.O. (Film 2025, Azione) di Antoine Blossier.

(Film 2025, Azione) di Antoine Blossier. Dirty Dancing 2 (Film 2004, Musical/Romantico) di Guy Ferland, con Patrick Swayze, Romola Garai e Diego Luna.

Prime Video, film e serie tv del momento