I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Prime Video è stata aggiunta la quinta stagione di The Boys, la celebre serie tv ideata da Eric Kripke, basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Sulla piattaforma prosegue il successo di Scarpetta, la serie tv con Nicole Kidman tratta dalla serie di romanzi di Patricia Cornwell, e quello di Young Sherlock, stabilmente nella top 10 di Prime Video. Su Netflix, invece, segnaliamo l’uscita della serie The Cleaning Lady, basata sulla serie televisiva argentina La chica que limpia del 2017. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche il film Non abbiam bisogno di parole, remake del film francese La famiglia Bélier.

Prime Video, film e serie tv del momento

The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.

(Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty. Scarpetta (Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker.

(Serie tv 2026, Thriller/Drammatico) con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale e Simon Baker. Young Sherlock (Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng.

(Serie tv 2026, Azione/Avventura) di Guy Ritchie, con Hero Fiennes Tiffin, Colin Firth e Zine Tseng. Crime 101 (Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo.

(Film 2026, Thriller) di Bart Layton, con Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. Material Love (Film 2025, Romantico/Commedia) di Celine Song, con Dakota Johnson e Pedro Pascal.

(Film 2025, Romantico/Commedia) di Celine Song, con Dakota Johnson e Pedro Pascal. Attitudini: nessuna (Film 2025, Documentario) con Aldo, Giovanni e Giacomo.

(Film 2025, Documentario) con Aldo, Giovanni e Giacomo. Alex Cross (Seconda Stagione, Thriller) con Aldis Hodge.

Netflix, i film e le serie tv del momento