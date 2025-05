Dopo il successo di Fantacalcio e Fantasanremo, arriva anche il FantaPapa, un originale gioco online pensato per accompagnare il prossimo Conclave. A pochi giorni dalla sua apertura, prevista per il 7 maggio, il sito Fantapapa.org ha già superato i 60mila iscritti. Ideato da Pietro Pace e Mauro Vanetti, il gioco è nato lo scorso febbraio, in occasione del ricovero di Papa Francesco. Il suo funzionamento richiama le dinamiche dei fantasy game: ogni partecipante compone una propria squadra di cardinali, scegliendo un “capitano”, ovvero il porporato che ritiene più papabile.

Previsioni tra fede e ironia

Il FantaPapa non si limita alla scelta del candidato, ma permette agli utenti di elaborare strategie di gioco molto articolate. Si possono fare previsioni sul nome scelto dal futuro Papa, sulle sue priorità pastorali, sul giorno della settimana in cui sarà eletto e persino sul numero di votazioni necessarie per la fumata bianca. Il progetto unisce ironia, attualità e cultura religiosa, e dimostra quanto anche un evento solenne come il Conclave possa essere reinterpretato in chiave partecipativa e ludica, coinvolgendo decine di migliaia di utenti.