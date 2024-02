Che si svegli alle 5 del mattino per lavoro o che dorma fino alle 9, nei suoi giorni liberi Aniston inizia la giornata con il succo di sedano. “Bevo succo di sedano come prima cosa al mattino”, ha detto ad Allure. Il suo succo è seguito da una dose diluita di aceto di mele, che secondo la star dovrebbe aiutare ad abbassare la glicemia (in realtà, sebbene anche altre celebrities lo consumino, come Victoria Beckham, non c’è alcuna prova scientifica che possa effettivamente avere un effetto benefico sulla glicemia). “Devi aspettare mezz’ora [per mangiare], quindi è allora che vado con la meditazione”, ha aggiunto. “Devo sforzarmi di non andare direttamente al mio caffè”.

La sua skincare

Jennifer Aniston ha un detergente viso preferito (Neutrogena Facial Cleansing Bar). Esfolia la cute del viso tre volte a settimana, usa sieri e applica una leggera crema idratante antietà. Rassoda la pelle a casa con uno speciale dispositivo portatile a microcorrente: ZIIP Nano Current. Prima di uscire, Jennifer applica un filtro SPF 50 per proteggere la pelle dai raggi UV e UVB del sole. Prima del lancio della sua linea di bellezza per capelli, LolaVie, la star usava Living Proof Perfect Hair Day Shampoo.

Tra le sue creme viso preferite ce n’è una low cost

Ci sono numerosi prodotti che la star del cinema usa per prendersi cura della sua pelle. Non tutti sono cari. Uno di questi è la crema alla rosa da giorno del Dr. Hauschka. Grazie all’estratto di rosa, nutre, ammorbidisce e idrata perfettamente la cute, donandole morbidezza ed elasticità. L’aggiunta di oli naturali la aiuta a rimanere idratata e allo stesso tempo sostiene la sua naturale barriera protettiva.

Le abitudini alimentari

Jennifer Aniston segue anche la pratica del digiuno intermittente 16:8. Per 16 ore non mangia, consumando i pasti della giornata entro le restanti 8 ore.La sua alimentazione si basa principalmente su proteine magre, verdure, carboidrati complessi e frutta. Amante del cibo messicano, Jennifer non rinuncia alle sue tortillas con guacamole preferite, ma mantiene un equilibrio tra indulgenze occasionali e scelte alimentari salutari.

Lo yoga e la meditazione