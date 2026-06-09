K-Brand Glow Week arriva a Roma per il suo debutto europeo, con il supporto di Milan Loves Seoul e Raum. Dopo il successo delle edizioni asiatiche a Shanghai e in Vietnam, K-BRAND GLOW WEEK arriva per la prima volta in Italia. Il 12 e 13 giugno 2026 il prestigioso St. Regis Rome ospiterà due giornate dedicate ai migliori brand coreani di beauty, fashion e lifestyle, creando un ponte tra Corea e Italia attraverso innovazione, creatività e business.

Milan Loves Seoul annuncia il proprio supporto a K-BRAND GLOW WEEK Rome 2026, l’evento internazionale nato in Asia per promuovere l’eccellenza dei brand coreani sui mercati globali e che, dopo le tappe di Shanghai e Vietnam, approda per la prima volta in Europa.

L’appuntamento si terrà il 12 e 13 giugno 2026 presso il prestigioso The St. Regis Rome – Ritz Ballroom, trasformando il cuore della Capitale in un hub dedicato alla scoperta delle nuove tendenze coreane nei settori beauty, fashion e lifestyle.

Promosso dal Ministero delle PMI e Startup della Repubblica di Corea (MSS – Ministry of SMEs and Startups) e da KOSME (Korea SMEs and Startups Agency), l’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra aziende coreane, buyer europei, media, influencer e consumatori italiani sempre più interessati alla cultura e ai prodotti provenienti dalla Corea del Sud.

Un ponte tra business e community

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K-BRAND GLOW WEEK Rome non sarà soltanto una vetrina espositiva, ma un vero e proprio luogo di incontro e networking.

Durante le due giornate sono previsti:

Incontri B2B dedicati a buyer, distributori e operatori del settore;

Sessioni di networking tra aziende italiane e coreane;

Presentazioni e showcase dei brand partecipanti;

Momenti dedicati alla community italiana appassionata di K-Beauty, K-Fashion e lifestyle coreano;

Opportunità di scoprire in anteprima prodotti e collezioni già apprezzati nei mercati internazionali.

L’iniziativa conferma il crescente interesse del mercato europeo verso il fenomeno dei K-Brand, oggi protagonisti di una nuova ondata di innovazione che va ben oltre la cosmetica, coinvolgendo moda, design, home living e tecnologie per il benessere.



I brand protagonisti

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Tra i marchi che saranno presenti a Roma figurano alcune delle realtà più interessanti del panorama coreano:

Beauty

Beauty of Joseon

ELROEL

Ofbase

mixsoon

Bienox

P.CALM

Orjena

Fashion

Rolarola

Lifestyle & Living

Jikeotum

Cocod’or

Si tratta di aziende selezionate per la loro capacità di innovare, la forte presenza sui mercati internazionali e il crescente successo tra i consumatori globali.

Una collaborazione internazionale

L’edizione romana è resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e partner impegnati nella promozione dell’eccellenza coreana all’estero.

Tra i partner principali figurano RAUM, un brand premium dedicato alla bellezza e alla skincare coreana autentica e Milan Loves Seoul, piattaforma che da anni lavora per creare connessioni concrete tra Corea e Italia attraverso moda, cultura, beauty e business.

Informazioni evento

K-BRAND GLOW WEEK ROME 2026

Quando: 12–13 giugno 2026

Dove: The St. Regis Rome – The Ritz Ballroom

Via Vittorio Emanuele Orlando 3, Roma



Orari

12 giugno: 10:00 – 17:00

13 giugno: 10:00 – 16:00

Due giornate per scoprire il meglio dell’innovazione coreana e favorire nuove opportunità di collaborazione tra Corea ed Europa, nel segno della creatività, della qualità e della crescita internazionale dei K-Brand.

Media Contact

Milan Loves Seoul

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MILAN LOVES SEOUL

Milan Loves Seoul è un progetto culturale nato per valorizzare lo scambio creativo tra Italia e Corea del Sud, promuovendo i giovani talenti e la contaminazione tra moda, beauty e arte. Con due edizioni annuali – a Milano durante la Fashion Week e a Seoul durante la Seoul Fashion Week – l’iniziativa si è affermata come piattaforma di riferimento per designer emergenti, aziende e istituzioni di entrambi i Paesi. Ideato da Ylenia Basagni e Marcella Di Simone insieme ai soci Paolo Rossanigo, Daniele Capogna, Alessandro Pitzalis e Lucio Rado, Milan Loves Seoul coinvolge partner istituzionali, brand internazionali, accademie e media per costruire ponti culturali attraverso eventi, fashion show, masterclass e attività di networking che celebrano la bellezza dell’incontro tra le due nazioni.