Il 2024 è appena trascorso e Cirium, società di consulenza e di analisi per l’aviazione, ha stilato una classifica delle compagnie aeree più puntuali. Diverse sorprese in vetta, con la presenza di sole due compagnie europee tra le prime dieci nella classifica globale.

Le compagnie più puntuali: la classifica globale

Cirium, analizzando le compagnie aeree in base ai criteri di capacità e volume, ha suddiviso la propria lista classificando le compagnie più puntuali a livello globale e per area geografica. Inoltre, le prestazioni di ogni compagnia sono state valutate in base alla puntualità degli arrivi e alla percentuale di voli completati. Valutando circa tre milioni di voli al mese, e raccogliendo dati provenienti da oltre 600 fonti di informazioni di volo in tempo reale in tutto il mondo, Cirium ha stilato la classifica delle compagnie aeree più puntuali nel 2024.

La più grande compagnia aerea messicana, AeroMexico, si piazza al primo posto della classifica globale, con l’86,7% dei voli in orario. Al secondo posto troviamo l’ambiziosa compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, Saudia, con l’86,3% dei voli in orario. Sul gradino più basso del podio, invece, c’è l’americana Delta Airlines (83,46%), che conferma gli ottimi risultati riscontrati già nel 2023.

A completare la lista delle dieci compagnie più puntuali troviamo la cilena Latam (82,89%), Qatar Airways (82,83%), la brasiliana Azul (82,42%), la colombiana Avianca (81,80%), la spagnola Iberia (81,58%), la svedese SAS (81,40%) e United Airlines (80,93%).

La classifica europea

Più nello specifico, Cirium ha stilato la classifica delle compagnie aeree più puntuali dividendole per aeree geografiche. In quella europea, nella top 10 della puntualità, non figura alcuna compagnia italiana. La classifica, invece, è dominata da Iberia Express (84,69%), sussidiaria low cost di Iberia (seconda in top 10). Seguono SAS, Vueling, Norwegian, Air Europa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lot Polish Airlines e Norwegian Air Sweden.

Iberia Express, che ha ampliato di recente il proprio elenco di destinazioni, si piazza in testa a questa classifica per il secondo anno consecutivo. “Questa filiale di Iberia non solo offre una costante affidabilità per le rotte europee, ma rafforza anche la reputazione della Spagna riguardo ai servizi di aviazione all’avanguardia. Che si tratti di viaggi d’affari o di piacere, i passeggeri possono contare su Iberia Express”, ha dichiarato Isaac Pato, analista senior di Cirium.

Fuori dall’Europa, in Asia, dominano le due più grandi compagnie aeree giapponesi, Japan Air Lines e All Nippon Airways. Riguardo alla regione MENA (Africa e Medioriente), la compagnia aerea low cost Safair, con sede in Sudafrica, vince la classifica della puntualità. Nel Nord America, invece, in testa troviamo Delta Airlines (già terza nella classifica globale), United Airlines e Alaska Airlines.

Cirium, infine, ha incoronato anche il miglior aeroporto del mondo per quanto riguarda il fattore puntualità, analizzando nello specifico la gestione dei bagagli, il livello delle infrastrutture e l’efficienza generale. Il Riyadh King Khalid International Airport dell’Arabia Saudita è risultato essere l’aeroporto più puntuale a livello globale, con l’86,6% dei voli partiti in orario.