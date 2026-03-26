I cambiamenti nella normativa sui casinò online in Italia stanno suscitando sempre più discussioni. Questo cambiamento nasce da una riforma molto profonda voluta dall’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è l’ente che controlla e regola il gioco a distanza legale nel Paese. L’obiettivo ufficiale di questa riforma è far funzionare il mercato in modo più chiaro e responsabile, contrastare il gioco illegale e dare ai giocatori siti che siano affidabili e semplici da riconoscere. Tra le novità figurano la fine del multibranding e dei “siti satellite”. In questo articolo vedremo cosa era il modello multibrand, perché è stato eliminato, cosa cambia per operatori in Italia.

Ultime tendenze e motivi per cui ADM sta facendo la riforma

Dal lato del mercato, la tecnologia mobile ha fatto crescere l’uso di smartphone per giocare. Una parte degli utenti sceglie dispositivi portatili per puntare o girare slot, spingendo gli operatori a migliorare app e siti ottimizzati per mobile. Allo stesso tempo, un gruppo di nuovi giocatori è attratto dalle offerte come bonus senza deposito. Esistono giri gratis o credito gratuito da usare su determinate categorie di gioco. Tra i problemi segnalati, gli utenti lamentano la breve durata di queste offerte. Un altro motivo di preoccupazione è rappresentato dalle condizioni d’uso poco chiare.

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La riforma del gioco online in Italia non è arrivata per caso. ADM in passato gestiva concessioni più leggere, ma mancava una struttura che favorisse il controllo tecnico continuo e standard alti per tutti gli operatori.

➔ Con il nuovo sistema di licenze, introdotto nel 2025 in esecuzione del Decreto Legislativo n. 41/2024, ogni concessione costa 7 milioni di euro e dura nove anni.

Questo filtro economico e tecnico limita l’ingresso a chi non è pronto ad affrontare controlli severi e a mantenere servizi sicuri e stabili.

➔ Un’altra ragione è la tutela dei giocatori. L’ADM ha imposto controlli più rigidi sui pagamenti, sulla gestione dei conti e sui sistemi di verifica dell’identità, per evitare frodi e accessi di minorenni o persone vulnerabili.

➔ Parte di questa nuova disciplina riguarda l’uso obbligatorio di strumenti come SPID o CIE per la registrazione.

Cos’erano i modelli “Multibrand” e “Skin”

Nel passato, un concessionario ADM poteva gestire più siti web diversi sotto un’unica licenza. Ogni sito aveva un nome distinto e poteva puntare a un pubblico specifico. Questo sistema era chiamato multibrand o skin, ed era visto come un modo per aumentare la visibilità e testare vari approcci commerciali.

● Per un operatore, avere molteplici domini significava arrivare a gruppi di utenti differenti e giocare su più fronti.

● Per gli affiliati, significava promuovere vari marchi, aumentando potenziali guadagni.

● Però, questo sistema ha spesso confuso una parte degli utenti e ha reso più complesso il controllo di legalità da parte dell’autorità.

Con l’avvento della riforma del 2025, l’ADM ha imposto che ogni concessionario possa operare solo tramite un unico sito web ufficiale con dominio .it, senza altri domini secondari o redirect. Tutti i portali secondari, chiamati skin, devono essere chiusi. La data in cui questa trasformazione è diventata effettiva è stata il 13 novembre 2025.

Penalità e controllo

L’ADM può infliggere multe che vanno da €10.000 fino a €100.000 o più, a seconda della gravità e del protrarsi della violazione. In casi estremi, chi continua a operare con siti multipli può vedere sospesa o revocata la licenza, perdendo così il diritto di offrire servizio legale in Italia.

Il controllo dell’ADM non è solo teorico. L’agenzia utilizza strumenti tecnici e monitoraggi continui per verificare che non ci siano domini non autorizzati o redirect attivi. Questo permette di mantenere il mercato sotto controllo, garantendo che siano attivi solo i portali dichiarati e conformi.

Impatto su operatori e strategie di mercato

La riforma ha costretto molte aziende a rivedere completamente le loro strategie digitali. 1. Per prima cosa, gli operatori hanno dovuto unire tutte le attività sotto un unico dominio, trasferendo conti di gioco e dati degli utenti. 2. Questo ha cambiato la strategia di marketing: invece di spingere tanti nomi diversi sul mercato, ora si concentra la forza su un sito solo. Campagne pubblicitarie, comunicati e promozioni devono ruotare attorno al dominio principale. 3. Un impatto collaterale è la selezione naturale che si è creata. Alcune aziende con meno risorse o senza esperienza internazionale hanno scelto di non partecipare alla nuova fase licenze ADM, perché i costi e i requisiti sono troppo alti.

Ecco come commenta la questione F. Mancini, esperto del sito Gamblizard:

“Nomi come Betway non sono comparsi nella lista finale delle licenze italiane sotto il nuovo regime. In pratica, è apparso un nuovo scenario competitivo: un gruppo di operatori ben organizzato e con presenza internazionale guida il mercato, mentre altri operatori minori hanno deciso di restare fuori o cercare alternative.”

Prospettive future

Il mercato italiano del gioco online si sta orientando verso un sistema più chiaro e controllato. I giocatori troveranno domini riconosciuti e sarà più facile verificare la legalità. L’ADM vuole proteggere gli utenti e ridurre i siti non regolati. Per i giocatori, è importante controllare sempre se il sito ha la licenza ADM. È utile confrontare le offerte con attenzione. Gli esperti consigliano di impostare limiti di spesa e di informarsi su condizioni e requisiti. Giocate responsabilmente.