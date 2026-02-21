La selezione 2026 di TripAdvisor premia mete esclusive che uniscono natura incontaminata e servizi d’eccellenza

Ogni anno, il riconoscimento “Travellers’ Choice Best of the Best” di TripAdvisor premia meno dell’1% delle destinazioni globali, selezionate grazie all’analisi di milioni di recensioni autentiche raccolte nell’ultimo anno.

Per il 2026, la classifica delle spiagge più belle del mondo riflette l’eccellenza e la capacità di offrire esperienze indimenticabili ai viaggiatori, con mete che uniscono bellezza naturale e servizi di qualità superiore. Ecco le prime sette spiagge premiate, veri paradisi scelti da chi viaggia per davvero.

Le prime sette spiagge d’eccellenza per il 2026

Isla Pasión, Messico

Al vertice della classifica si trova l’esclusiva Isla Pasión, un’isola privata situata nelle acque caraibiche al largo di Cozumel. Lungo poco più di un chilometro, questa striscia di terra incanta con la sua sabbia bianchissima e le acque turchesi poco profonde, ideali sia per il relax che per attività sportive come il beach volley. Molte famiglie optano per tour privati di lusso che combinano cucina locale di alta qualità e animazione per bambini, garantendo momenti di puro divertimento e relax.

Elafonissi Beach, Grecia

Sull’isola di Creta, Elafonissi Beach spicca per il suo paesaggio unico: la sabbia rosa, dovuta a microrganismi specifici chiamati amebe foraminifere, si fonde con le acque smeraldo del Mediterraneo, creando un quadro di rara bellezza. La spiaggia è raggiungibile con escursioni giornaliere, spesso combinate con percorsi in fuoristrada per esplorare l’entroterra incontaminato. Il fondale basso e sicuro consente passeggiate lunghe e suggestive fino all’isolotto antistante, facendo di Elafonissi una destinazione perfetta per famiglie e amanti della natura.

Laguna di Balos, Grecia

Sempre a Creta, la Laguna di Balos si presenta come un angolo incontaminato, quasi mistico: un paesaggio roccioso e aspro accoglie un’acqua cristallina e calma. Il modo migliore per raggiungere questo paradiso naturale è tramite crociere giornaliere che evitano i difficili sentieri terrestri. Balos è ideale per chi cerca un contatto intenso con la natura, tra acque trasparenti e panorami mozzafiato.

Eagle Beach, Aruba

Nel cuore dei Caraibi, Eagle Beach è celebre per i suoi caratteristici alberi fofoti che si protendono verso l’oceano. La sabbia bianca rimane fresca anche nelle ore più calde, un dettaglio molto apprezzato dai turisti che frequentano la zona. Le attività includono escursioni in barca a vela per ammirare la costa da prospettive uniche e tour in 4×4 per esplorare l’entroterra arido e affascinante di Aruba.

Praia da Falésia, Portogallo

Nel suggestivo scenario dell’Algarve, Praia da Falésia è protetta da alte scogliere di arenaria rossa che contrastano con il verde intenso dei pini marittimi e l’azzurro dell’Atlantico. Le crociere lungo la costa permettono di scoprire grotte naturali modellate dalle maree, mentre i sentieri panoramici sopra la spiaggia sono perfetti per chi ama esplorare in autonomia, magari noleggiando un veicolo per godere di viste mozzafiato.

Banana Beach, Thailandia

Nell’isola di Phuket, Banana Beach si distingue per la vegetazione rigogliosa che quasi sfiora le acque cristalline. Meno affollata rispetto ad altre località thailandesi, mantiene un’atmosfera intima ed elegante. Le strutture di lusso offrono pacchetti con cucina gourmet servita sotto le palme, mentre i visitatori più avventurosi possono raggiungerla con imbarcazioni veloci e dedicarsi allo snorkeling per ammirare la ricca fauna marina colorata della zona.

La Jolla Cove, California

A San Diego, La Jolla Cove è un’insenatura che unisce la vita cittadina con la natura selvaggia. Foche e leoni marini sono spesso i protagonisti delle fotografie dei visitatori, mentre gli sportivi prediligono il kayak per esplorare le grotte marine. La trasparenza delle acque favorisce immersioni leggere alla scoperta dei vivaci pesci Garibaldi, riconoscibili per il loro intenso colore arancione.