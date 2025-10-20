Le mete più belle in Italia e in Europa da visitare durante l’autunno: tutti i luoghi che regalano un’atmosfera davvero magica.

Viaggiare d’autunno è una delle esperienze più affascinanti che si possa fare. Organizzare un viaggio durante i mesi autunnali, infatti, non solo è conveniente ma permette di scoprire bellezze naturali e artistiche senza la presenza del turismo di massa. In Italia e in Europa sono tanti i luoghi in cui è possibile vivere la magia del foliage o per inseguire l’aurora boreale capace di regalare emozioni davvero uniche.

In Italia, tra le città più belle da visitare ci sono sicuramente le città d’arte come Napoli, Roma, Firenze e Torino in cui è possibile non solo vedere i vari monumenti, ma anche visitare musei e assistere a spettacoli teatrale. Per gli amanti della montagna, invece, le Dolomiti sono sicuramente imperdibili dove è possibile provare e-bike e percorsi di trekking panoramico.

Le mete d’autunno da visitare in Italia e in Europa

Per gli amanti del cibo e del buon vino, l’autunno è il periodo perfetto per organizzare dei weekend nelle Langhe, Monferrato, Chianti, Irpinia o nel Pollino.

Chi ha tempo a disposizione in autunno può sicuramente organizzare un viaggio in Islanda per visitare Reykjavik, una meta molto sottovalutata ma che regala un’esperienza assolutamente unica. A Reykjavik potete visitare il Museo nazionale e il Saga Museum, che ripercorrono la storia delle origini vichinghe della cultura Islandese. Altri luoghi assolutamente imperdibili sono la chiesa Hallgrimskirkja, in cemento, e il Perlan. Un’altra idea suggestiva, poi, è quella di organizzare un tour per l’Islanda per andare a caccia dell’aurora boreale. Nessuno, tuttavia, può assicurarvi la realizzazione di tale spettacolo naturale ma in autunno ci sono diverse possibilità che ciò avvenga.

Per avere più possibilità di ammirare l’aurora boreale, è consigliabile organizzare un viaggio che prevede almeno la permanenza di 4-5 notti alternando Reykjavik, la penisola di Reykjanes e il Circolo d’Oro.

Tra i viaggi più belli da concedersi durante il periodo autunnale c’è sicuramente quello in Irlanda, in particolare a Dublino dove ci sono tanti luoghi imperdibili da visitare come il castello di Dublino e la cattedrale di San Patrizio risalente al 1191. Inoltre, per chi visita questa città è obbligatorio fare un giro all’interno dello Zoo di Dublino che sorge nell’enorme parco Phoenix Park.

Se, poi, avete qualche giorno in più a disposizione, raggiungete anche la costa e i villaggi marini. Infine, merita una visita anche Edimburgo, la capitale della Scozia ricca di vicoli, storia e pub tutta da scoprire. Chi, invece, non rinuncia mai al mare può prenotare un viaggio alle Canarie dove, oltre alle giornate in spiaggia, si possono trascorrere le giornate tra sagre e festival.