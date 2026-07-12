La Guardia di Finanza ha condotto una maxi operazione in provincia di Treviso ed ha sequestrato tre discariche abusive per una superficie complessiva di 6.100 metri quadrati. In una di queste è stata trovata un’intera famiglia con tanto di figli piccoli che si era accampata da tempo.

All’operazione ha partecipato la compagnia di Cstelfranco Veneto e quella aerea di Venezia. Il sequestro ha portato alla denuncia di sei persone per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Le discariche erano situate nei comuni di Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Fonte.

Una intera famiglia viveva nella discarica abusiva

A Castelfranco Veneto la scoperta più incredibile. In una delle tre discariche viveva da tempo e senza alcuna autorizzazione un intero nucleo familiare con minori originario del Marocco. Per motivi igienico-sanitari le persone presenti sono state allontanate dall’area e messe in strutture.

Nel comune di Pieve del Grappa, invece, il sequestro ha riguardato un terreno utilizzato come deposito di elettrodomestici dismessi, apparecchiature informatiche, idrocarburi e oli esausti, tutti rifiuti potenzialmente pericolosi per l’ambiente.

A Fonte la situazione più critica. Qui l’Arpav, l’Associazione Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ha stimato la presenza di oltre 10mila metri cubi di veicoli fuori uso, parti meccaniche e altri materiali abbandonati. Nel corso dei controlli è stato inoltre individuato un edificio abusivo coperto da lastre di amianto deteriorato. Anche qui c’era chi viveva nella discarica: si tratta di un uomo con il figlio. Il proprietario è stato denunciato anche per detenzione illecita di armi, dopo il ritrovamento di munizioni e di un pugnale che sono stati sequestrati.