In una mega discarica abusiva del Veneto viveva un’intera famiglia con figli piccoli
La Guardia di Finanza ha condotto una maxi operazione in provincia di Treviso ed ha sequestrato tre discariche abusive per una superficie complessiva di 6.100 metri quadrati. In una di queste è stata trovata un’intera famiglia con tanto di figli piccoli che si era accampata da tempo.
All’operazione ha partecipato la compagnia di Cstelfranco Veneto e quella aerea di Venezia. Il sequestro ha portato alla denuncia di sei persone per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Le discariche erano situate nei comuni di Castelfranco Veneto, Pieve del Grappa e Fonte.
Una intera famiglia viveva nella discarica abusiva
A Castelfranco Veneto la scoperta più incredibile. In una delle tre discariche viveva da tempo e senza alcuna autorizzazione un intero nucleo familiare con minori originario del Marocco. Per motivi igienico-sanitari le persone presenti sono state allontanate dall’area e messe in strutture.
Nel comune di Pieve del Grappa, invece, il sequestro ha riguardato un terreno utilizzato come deposito di elettrodomestici dismessi, apparecchiature informatiche, idrocarburi e oli esausti, tutti rifiuti potenzialmente pericolosi per l’ambiente.
A Fonte la situazione più critica. Qui l’Arpav, l’Associazione Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ha stimato la presenza di oltre 10mila metri cubi di veicoli fuori uso, parti meccaniche e altri materiali abbandonati. Nel corso dei controlli è stato inoltre individuato un edificio abusivo coperto da lastre di amianto deteriorato. Anche qui c’era chi viveva nella discarica: si tratta di un uomo con il figlio. Il proprietario è stato denunciato anche per detenzione illecita di armi, dopo il ritrovamento di munizioni e di un pugnale che sono stati sequestrati.