Le 5 città di Italia dove gli affitti costano pochissimo

Ci sono diverse città in Italia dove gli affitti costano pochissimo e conoscerle significa poter pensare con più serenità a un eventuale trasloco.

Il mercato immobiliare ha subito un’impennata dei prezzi negli ultimi anni e i centri più grandi sono diventati invivibili per chi non ha un budget alto da spendere. Tuttavia è ancora possibile trovare delle città in Italia in cui gli affitti costano davvero poco.

Non perdiamo altro tempo e vediamo subito quali sono questi luoghi adatti a chi vuole risparmiare, siamo focalizzati sul Nord Italia, perché al Centro e al Sud è più facile trovare affitti bassi anche in città grandi.

Le città più economiche del Nord Italia dove gli affitti costano pochissimo

Comprare casa è diventata una chimera per molti, per cui l’unica soluzione per chi non ha una casa di proprietà resta l’affitto. In queste città è possibile spendere davvero poco. Vediamo tutti i dettagli.

Biella

Nella piccola cittadina piemontese di Biella è possibile trovare una casa indipendente a poco prezzo essendo una delle città con gli affitti più bassi d’Italia. Addirittura in provincia di Biella il prezzo medio delle case in affitto è di 5,6 euro al metro quadro.

Alessandria

Siamo ancora in Piemonte, più precisamente ad Alessandria, una delle città più economiche del Nord Italia ma molto belle e vivaci, nota per le botteghe storiche e la battaglia di Marengo. Qui il prezzo medio delle case in affitto è di 6 euro al metro quadro.

Vercelli

Vercelli è pronta a ospitarvi e ad accogliervi nel suo bellissimo centro storico. La città che si trova sul corso del fiume Sesia è molto vicina a Novara e alla zona del Monferrato, dalle case d’epoca nel centro storico agli appartamenti moderni nelle zone residenziali ci sono diverse soluzioni per chi cerca una casa in affitto, qui il prezzo medio si aggira su 7,1 euro al metro quadro.

Rovigo

A Rovigo, capoluogo della provincia omonima nel Veneto, la vita non costa molto. È una delle città molto convenienti dove vivere in affitto. Infatti potete trovare e affittare una casa che ha le caratteristiche che cercate che costa in media 8,1 euro al metro quadro.

Mantova

Infine andiamo in Lombardia per terminare la nostra carrellata di città dove l’affitto costa pochissimo. Qui c’è la città di Mantova, un vero gioiello rinascimentale dove l’influenza dei Gonzaga è più che evidente tra palazzi e monumenti di grande pregio. Qui il prezzo medio delle case in affitto è di 8,9 euro al metro quadro.